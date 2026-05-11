به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین آنلاین، سازمان هواپیمایی رژیم صهیونیستی هشدار داد که فرودگاه بن گوریون در شهر اللد از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه به یک پایگاه نظامی تبدیل شده است.

شموئل زاکای، مدیر سازمان هواپیمایی رژیم صهیونیستی، در نامه‌ای به میری رگو، وزیر حمل و نقل این رژیم، اعلام کرد: در شرایط فعلی، اسرائیل هیچ فرودگاه بین‌المللی کاملاً عملیاتی ندارد. فرودگاه بن گوریون به یک فرودگاه نظامی با فعالیت‌های غیرنظامی محدود تبدیل شده است.

او خواستار درخواست از آمریکا برای تخلیه هواپیماهای خود از فرودگاه و انتقال آنها به پایگاه‌های نیروی هوایی با اولویت دادن به فرودگاه رامون در ایلات شد.

وی افزود: فرودگاه بن گوریون، فرودگاه غیرنظامی اصلی اسرائیل است و تبدیل آن به یک پایگاه نظامی نه تنها به خطوط هوایی، بلکه به اسرائیلی ها آسیب می‌رساند.

در نامه مدیر سازمان هواپیمایی رژیم صهیونیستی آمده است که این خسارت در حال تشدید شدن است و تهدیدی واقعی برای بقای شرکت‌های هواپیمایی کوچک‌تر مانند آرکیاع و ایر حیفا ایجاد می‌کند.

وی از وزیر حمل و نقل این رژیم درخواست کرد که در شرایط فعلی از شرکت‌های هواپیمایی حمایت کند.

او اذعان کرد: این موضوع به معنای جبران درآمد از دست رفته نیست؛ بلکه، موضوع جبران هزینه‌های اضافی است که شرکت‌ها در نتیجه محدودیت‌های امنیتی اعمال شده بر آنها در طول جنگ، از جمله بسته شدن حریم هوایی و محدودیت تعداد پروازها و مسافران، متحمل شده‌اند و همچنان متحمل می‌شوند.

در پایان نامه آمده است که بدون اجرای این اقدامات، تضمین بقای این شرکت‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

از سوی دیگر، رگو وزیر حمل و نقل رژیم صهیونیستی از ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اشغالگر خواسته است که این فرودگاه از هواپیماهای آمریکایی تخلیه کند و آنها را ظرف ۱۴ روز به فرودگاه رامون و پایگاه‌های نظامی منتقل کند.