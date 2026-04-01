به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، داده‌های ردیابی پرواز از سامانه «فلایت‌رادار۲۴» نشان می‌دهد که طی یک ساعت گذشته چندین هواپیما نتوانسته‌اند در فرودگاه «بن‌گوریون» تل‌آویو فرود بیایند. این اختلال در پی فعال شدن وضعیت هشدار امنیتی و ادامه شلیک موشک از سوی ایران و لبنان به سمت مناطق مختلف اراضی اشغالی رخ داده است.

بر اساس این داده‌ها، فرود شش هواپیمای غیرنظامی و نظامی در مجاورت فرودگاه، از جمله یک فروند هواپیمای شرکت «ال‌عال» و یک هواپیمای دیگر متعلق به «آرکیا»، همزمان با به صدا درآمدن آژیر خطر مختل شده است.

برخی از هواپیماهایی که در آستانه فرود بودند، از جمله هواپیماهای نیروی هوایی آمریکا نیز مجبور به اوج‌گیری مجدد شدند.

داده‌های ردیابی همچنین نشان می‌دهد که تعدادی از هواپیماها وارد الگوهای پروازی کوتاه و دوره‌های انتظار شده‌اند و توقف‌های موقت در مراحل فرود به‌طور همزمان ثبت شده است.

این در حالی است که فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرد که آژیرهای خطر در مجاورت فرودگاه به صدا درآمده و این موضوع موجب اختلال موقت در ترافیک هوایی ورودی و تعویق فرود برخی پروازها شده است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.