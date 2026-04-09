به گزارش بامداد جمعه خبرگزاری مهر ، پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بن گوریون پس از حمله موشکی حزب الله به حالت تعلیق درآمده است.

جبهه داخلی رژیم صهیونیستی نیز از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در مناطق مرکزی فلسطین اشغالی در پی شلیک موشک از خاک لبنان خبر داده است.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که حزب ‌الله یک فروند موشک را به سوی منطقه تل‌آویو شلیک کرده است.

همزمان، این رسانه‌ها از رهگیری یک موشک شلیک‌ شده به سمت تل‌آویو و سقوط موشکی دیگر در منطقه‌ای باز خبر دادند.

در همین راستا، منابع صهیونیستی اعلام کردند که آژیرهای هشدار در شهرهای اشدود و تل‌آویو و مناطق اطراف آن به صدا درآمده و ساکنان مرکز اراضی اشغالی صدای چند انفجار را شنیده‌اند.

مقاومت اسلامی لبنان از صبح پنجشنبه تاکنون بیش از ۵۰ عملیات علیه اهداف رژیم صهیونیستی انجام داده است.