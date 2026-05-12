به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، شرکت Thales در گزارشی اعلام کرد در ۲۰۲۵ میلادی حملات با بات ها که با کمک هو ش مصنوعی انجام شده در مقایسه با سال قبل از آن ۱۲.۵ برابر افزایش یافته است.

این گزارش با عنوان «گزارش بات مخرب ۲۰۲۶: بات های مخرب در عصر عامل ها» تغییری بنیادین در شیوه عملکرد اینترنت را فاش کرده است. این درحالی است که فرایند اتوماسیون تسریع شده با هوش مصنوعی نیز به ویژگی شاخص زیرساخت های دیجیتال مدرن تبدیل شده است.

این گزارش نشان می دهد هوش مصنوعی نه تنها حجم فعالیت بات ها را افزایش می دهد بلکه به طور بنیادی ماهیت آنها را نیز تغییر می دهد. علاوه بر آن تحقیق مذکور حاکی از آن است که هوش مصنوعی مرز بین فعالیت قانونی و مخرب را از بین می برد و هدف و نه هویت را به چالش جدید امنیتی تبدیل کرده است. API ها و سیستم‌های هویتی اهداف اصلی هستند و مهاجمان با دور زدن اقدامات دفاعی خط مقدم، منطق اصلی کسب‌وکار را در مقیاس بزرگ مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند.

یافته های مذکور نشان دهنده سه تغییر ساختاری مهم هستند که عبارتند از ظهور عامل های هوش مصنوعی به عنوان دسته ای جدید از ترافیک اینترنت، سلطه فعالیت های اتوماتیک بر تعامل انسانی و گسترش سریع حملاتی که API ها را هدف می گیرند و سیستم های هویتی که به عنوان ستون فقرات کسب وکار دیجیتال عمل می کنند. از آن مهم تر عامل های هوش مصنوعی اکنون در کنار بات های خوب و مخرب، به عنوان دسته سوم ترافیک اینترنت عمل می کنند و به طور مستقیم با اپلیکیشن ها و API ها تعامل می کنند تا داده ها را بازیابی کنند و فعالیت ها را انجام دهند. این تغییر مرز بین اتوماسیون خوب و مخرب را محو می کند و سازمان ها با سختی بیشتری می توانند هدف را مشخص کنند.

تیم چانگ میر عامل بخش امنیت اپلیکیشن در Thales می گوید: هوش مصنوعی اتوماسیون از هر چیزی که سازمان‌ها سعی در مسدود کردن آن دارند، به چیزی تبدیل می‌کند که خود نیز باید آن را مدیریت کنند. این چالش دیگر به شناسایی بات ها مربوط نیست. بلکه درک آن است که بات، عامل یا اتوماسیون چه کاری انجام می‌دهد و آیا با هدف تجاری همسو است یا خیر و چگونه با سیستم‌های حیاتی تعامل دارد.

این گزارش نشان می دهد اتوماسیون تسلط خود بر اینترنت را تشدید می کند و بات‌ها همچنان از فعالیت‌های انسانی پیشی می‌گیرند. بات‌ها در ۲۰۲۵ میلادی بیش از ۵۳ درصد از کل ترافیک وب را تشکیل می‌دادند که نسبت به ۵۱ درصد سال قبل افزایش یافته است، در حالی که فعالیت‌های انسانی به ۴۷ درصد کاهش یافته است. طبق گزارش شرکت فرانسوی این نشان دهنده تغییری ساختاری است و نه یک روند موقت. زیرا بات‌ها دیگر به رویدادهای خاصی مانند اسکن یا کمپین‌های پر کردن اعتبارنامه وابسته نیستند، بلکه به عنوان یک حضور مداوم و مورد انتظار در محیط‌های دیجیتال فعالیت می‌کنند.