به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این بروشورها که در اتاق جلسه، ماشینهای خرید خودکار و بالای جعبه دستمال توالت در دفاتر فیس بوک رصد شده بودند، کارمندان را به امضای یک درخواست آنلاین علیه چنین اقدامی تشویق می کردند.
در عکسهای به دست آمده از بروشورها در آنها نوشته شده: آیا نمی خواهید در «کارخانه استخراج داده کارمندان» کار کنید؟
توزیع این بروشورها در حالی انجام می شود که متا هفته آینده تصمیم دارد ۱۰ درصد نیروی کار خود را اخراج کند. این جدیدترین نشانه آشکار شکل گیری تحرکات کارگری داخل متا است، آن هم در حالی که حداقل برخی از کارمندان سعی دارند خشم خود درباره برنامه های شرکت جهت تغییر ساختار نیروی کار حول محور هوش مصنوعی سازمان دهند.
کارمندان متا ماههاست که در پلتفرمهای داخلی و انجمنهای آنلاین، از برنامههای شرکت برای تعدیل نیرو در سال و همچنین معرفی نرمافزار ردیابی ماوس که بسیاری از کارمندان آن را معادل کمک به طراحی جایگزینهای روبات خود میدانند، انتقاد میکنند.
«اندی استون» سخنگوی متا هنگام درخواست اظهار نظر درباره استفاده از فناوری ردیابی ماوس به بیانیه قبلی این شرکت در همین باره اشاره کرد. در این بیانیه آمده بود: اگر ما عامل هایی بسازیم که به مردم کمک کنند فعالیتهای روزمرهشان را با رایانه انجام دهند، مدلهای ما نیازمند نمونههای واقعی از شیوه استفاده مردم از آنها هستند که شامل مواردی مانند حرکات ماوس، دکمه های کلیک و منو های کشویی ناوبری است.
در بروشور مذکور به «قانون ملی روابط کار آمریکا» استناد می شود که طبق آن کارگران زمانی که تصمیم میگیرند برای بهبود شرایط کاری سازماندهی کنند، از نظر قانونی محافظت میشوند.
همچنین گروهی از کارمندان متا در انگلیس با همکاری اتحادیه کارگران فناوری و متحدان (UTAW)، شاخهای از اتحادیه کارگران ارتباطات، شروع به سازماندهی یک کمپین برای تشکیل اتحادیه کردهاند. این کارمندان وبسایتی را برای جذب اعضا راهاندازی کردهاند.
