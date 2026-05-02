جنگ با ایران سهام متا را کاهش داد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک باز، هرچند درآمد این مالک چند شبکه اجتماعی بالاتر از پیش بینی ها بود اما متا فاش کرد اختلال اینترنت در ایران تعداد کاربران جهانی را پایین آورده است. همین امر سوالاتی جدید درباره ریسک های جئوپلتیکی برای پلتفرم های فناوری مطرح کرد. در کنار این موارد هزینه های سرمایه ای(capital expenditures) کمتر از تخمین های کارشناسان وال استریت بود که همین امر نگرانی سرمایه گذاران را افزایش داد. این امر احتمالا نشان دهنده رکودی در توسعه سریع و گسترده زیرساخت هوش مصنوعی شرکت به حساب می آید.

درآمد متا در فصل نخست ۲۰۲۶ میلادی نشان دهنده شکافی عمیق بین عملکرد مالی و تعامل کاربردان است که سبب شد کارشناسان وال استریت چشم انداز این شرکت را تغییر دهند.

درآمد فروش شرکت ثابت به نظر می رسید. درآمد متا از پیش بینی ها بیشتر بود و روند عملکرد مالی صعودی آن که در فصل های قبل تکرار شده بود را ادامه می داد. اما با نگاهی عمیق چشم انداز شرکت تار تر می شود چراکه رشد کاربران پلتفرم های آن ناامید کننده است و شرکت با یک چالش بی سابقه یعنی اختلال اینترنت در ایران روبرو شده است.

ایران طی سال های گذشته با موج های قطعی اینترنت روبروبوده است. اما اکنون خاموشی اینترنت این کشور در پارامترهای فصلی متا ظاهر شده که نشان می دهد شرکت در معرض تلاطم های منطقه ای قرار دارد و ریسک همراه آن بیشتر از انتظارات سرمایه گذاران است.

البته وضعیت ایران فقط یک چالش کوچک نیست. برای شرکتی که موفقیت را براساس کاربران فعال روزانه و ماهانه در پلتفرم های فیس بوک، اینستاگرام، واتس اپ و تردز می سنجد، هرگونه اختلال در دسترسی به اینترنت در کشوری با ۸۹ میلیون نفر جمعیت یک شکاف قابل توجه در نرخ رشد جهانی ایجاد می کند.

اما کاهش تعداد کاربران متا تنها بخش تعجب برانگیز گزارش مذکور نبود. هزینه های سرمایه ای متا در سه ماهه نخست ۲۰۲۶ میلادی کمتر از تخمین های وال استریت بود که این تحول تعابیر مختلفی دارد. برخی تحلیلگران آن را مدیریت هزینه محتاطانه در یک محیط کلان اقتصادی نامطمئن می‌دانند. برخی دیگر نگران‌اند که این موضوع نشان می‌دهد متا در حال عقب‌نشینی از سرمایه‌گذاری‌های عظیم زیرساخت هوش مصنوعی است که مارک زاکربرگ مدیر ارشد اجرایی متا، آن را برای شرکت حیاتی دانسته است.