به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این نوع بسیار خصوصی از ارسال و دریافت پیام که فقط به دریافت کننده و فرستنده پیام اجازه می داد پیام ها را مشاهده کنند، یک ویژگی اختیاری روی اپ اینستاگرام بود. متا و شرکت های تهیه کننده اینترنت با حذف این قابلیت می توانند به پیام های خصوصی افراد دست یابند. متا اعلام کرد دلیل این به روزرسانی که از دیروز اجرایی شده، آن بود که افراد بسیار کمی از قابلیت رمزگذاری سربه سر استفاده می کردند. سخنگوی متا در این باره گفت: هر فردی که می خواهد همچنان با استفاده از ویژگی رمزگذاری سر به سر پیام ارسال و دریافت کند، می تواند این کار را به راحتی از طریق واتس اپ انجام دهد.

در بخش شرایط به روز رسانی اپ آمده است: پیام رسانی رمزگذاری شده سر به سر در اینستاگرام پس از هشتم می پشتیبانی نخواهد شد. اگر چت های کاربری تحت تاثیر این امر قرار گیرد، وی می تواند دستورالعمل هایی درباره دانلود هرگونه محتوا یا پیامی که خواستار حفظ آن است را ببیند.

این اقدام از سوی گروه های حفاظت از کودکان مانند NSPCC مورد استقبال قرار گرفته که مدعی هستند با کمک این روش سواستفاده از کودکان رصد نشده، باقی نمی ماند. اما حامیان حریم خصوصی معتقدند چنین تصمیمی گامی به عقب است و ممکن است با افشای اطلاعاتشان به آنها آسیب برساند.

متیو هاجسون مدیر ارشد اجرایی ارتباطات پلتفرم «المنت» در این باره می گوید: قطع قابلیت رمزگذاری سربه سر اینستاگرام در واقع به نشانه اهتزاز پرچم سفید تسلیم و هدیه ای به تنظیمات آموزش هوش مصنوعی خود است. متا با قطع رمزگذاری سربه سر کلید زندگی خصوصی افراد را به دست می گیرد. این شرکت به این نتیجه رسیده داده های برداشت شده مربوط به کلیپ های صوتی و پیام های مستقیم ارزشمندتر از حقوق بنیادین هر فرد برای خصوصی نگه داشتن پیام هاست.