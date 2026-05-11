سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر امروز دوشنبه یک دستگاه خودروی سمند که از سمت قزوین به مقصد تاکستان در حرکت بود، در کیلومتر ۲۰ این محور و در حوالی خروجی قمیک به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی راننده از مسیر اصلی خارج شد.

وی افزود: این خودرو پس از عبور از گاردریل، حدود ۵۰ متر در شانه خاکی مسیر طی کرد و در نهایت از دهانه پل زیرگذر قمیک سقوط کرد و پس از برخورد با دیواره پل متوقف شد.

رئیس پلیس راه استان قزوین با ابراز تأسف از تلفات این حادثه تصریح کرد: متأسفانه در این سانحه، پدر و مادر راننده که هر دو مسن بودند، بر اثر شدت جراحات وارده در دم فوت کردند. خود راننده نیز مصدوم و برای مداوا به مرکز درمانی منتقل شد.

سرهنگ تقی‌خانی با اشاره به نتایج بررسی‌های اولیه از شرایط راننده گفت: مشخص شد که راننده شب گذشته را مشغول به کار بوده و بدون هیچ‌گونه استراحتی، صبح امروز اقدام به رانندگی کرده است. این خستگی و خواب‌آلودگی مفرط باعث عدم توجه کافی به جلو شده و این حادثه تلخ را رقم زد. نکته قابل تأمل اینکه راننده حتی پس از برخورد با گاردریل و طی مسافت حدوداً ۵۰ متری در شانه راه که بستری خاکی و کشاورزی‌گونه داشته، متوجه خروج از جاده نشده و همچنان در حالت خواب‌آلودگی مسیر را ادامه داده تا از دهانه پل سقوط کرده است.

هشدار جدی به رانندگان درباره خواب‌آلودگی

رئیس پلیس راه استان قزوین با تأکید بر اینکه علت دقیق این تصادف توسط کارشناسان در دست بررسی است، بار دیگر نسبت به خطرات رانندگی در حالت خستگی هشدار داد و خاطرنشان کرد: بارها تأکید کرده‌ایم که رانندگی جزو فعالیت‌های بسیار حساس و ظریف است و نیاز به هوشیاری کامل دارد. حتی پرت شدن لحظه‌ای حواس یا عدم هوشیاری نسبی راننده می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

سرهنگ تقی‌خانی با درخواست از رانندگان برای پرهیز از رانندگی در حالت خستگی تصریح کرد: برای رفع خستگی و خواب‌آلودگی، هیچ راهکاری به غیر از استراحت کوتاه‌مدت وجود ندارد و حتماً رانندگان عزیز باید این نکته مهم را مد نظر قرار دهند.