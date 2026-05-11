جاده ترانزیتی سوادکوه حادثه ساز است؛ اعزام ۵ تیم امدادی به مناطق جنگی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صابری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان سوادکوه به مناسبت هفته هلال احمر و صلیب سرخ گفت: جمعیت هلال احمر در شرایط سخت و بحرانی که عموم مردم در پی یافتن پناهگاهی برای نجات جان خود هستند، آنها در پی انجام کار و کمک به همنوع خود هستند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان سوادکوه یکی از موارد مهم در راستای خدمت‌رسانی را وجود تجهیزات مناسب دانست و افزود: در این راستا، از خرداد سال گذشته تا اردیبهشت امسال تعداد ۳ دستگاه خودرو امدادی و یک دستگاه خودرو عملیاتی به سیستم ترابری هلال احمر شهرستان اضافه شد؛ البته با توجه به وجود ۵ پایگاه امداد و نجات در شهرستان همچنان نیاز به نوسازی ۳ دستگاه آمبولانس وجود دارد.

وی با اشاره به کوهستانی بودنی هر پنج پایگاه امدادی شهرستان، از تجهیز و بهره‌مندی تمامی این پایگاه‌ها به تجهیزات کوهستان با هزینه ۲ میلیارد تومان خبر داد و این اتفاق را در سطح استان کم نظیر برشمرد و گفت: این اعتبار از فضای مدیریت بحران تخصیص و تحقق صدرصدی یافت.

این مسئول با بیان ظرفیت نیروی انسانی قوی در حوزه امداد کوهستان سوادکوه و با اشاره به وجود دو تیم عملیاتی پشتیبانی در این حوزه گفت: در حال حاضر علاوه بر وجود تجهیزات عمومی کوهستان در پایگاه‌ها، تجهیزات تخصصی نیز در اداره این شهرستان برای ارائه خدمات کوهستان موجود است و شهرستان سوادکوه از نظر ظرفیت انسانی و تجهیزات کوهستان در استان بی‌نظیر است.

اعزام پنج تیم امدادی به مناطق جنگی

صابری در حوزه امداد نجات در طی یک سال اخیر به اعزام چهار تیم امدادی به مناطق جنگی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اعزام پنج تیم امدادی به مناطق جنگی در جنگ رمضان به همراه ۵ دستگاه خودرو امدادی اشاره کرد و افزود: تیم ما جزو اولین تیم‌های حاضر در منطقه بود و برخی از اعضای این تیم تمامی ۱۲ روز و ۴۰ روز این دو جنگ تحمیلی در منطقه حضور داشتند.

این مسئول از دیگر عملیات‌های امدادی شاخص در طی یک سال اخیر به عملیات اطفا حریق جنگل‌های کارمزد و زینگالو و عملیات امداد در بحران برف بهمن ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: در طی بحران برف، به ۱۵۰ خانوار درگیر در جاده کمک و خدمات‌رسانی شد و ۶۵ نفر از مسافران اسکان اضطراری داده شدند و همچنین خانواده‌هایی که در مناطق بالادست شهرستان در خانه‌های خود در برف مانده بودند، نجات داده شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان سوادکوه با توجه به حادثه‌خیز بودن جاده ترانزیتی سوادکوه و با اشاره به ۷۵ مورد تصادفی که در طی ۱۲ ماه اخیر به مراکز درمانی انتقال داده شدند، گفت: از این تعداد ۷۲ مورد آزادسازی و رهاسازی مصدوم از خودرو، ۵۶ مورد درمان سرپایی بوده است و همچنین، ۸۷۶ مورد ارائه خدمات به مراجعان حضوری به پایگاه‌های انجام شد و ۶ مورد نیز عملیات نجات کوهستان داشته‌ایم.

وی در حوزه آموزش امداد و کمک‌های اولیه به ۸۵ دوره آموزشی به تعداد ۴هزار و ۵۹۷ بهره‌ور، ۱۰ دوره آموزش ریلی به یک هزار و ۳۹۴ نفر، ۷ دوره آموزشی در اجتماعات شبانه به تعداد دوهزار و ۷۲۵ بهره‌ور، ۳ دوره آموزش تخصصی به ۶۵۹ بهره‌ور اشاره کرد و افزود: طرح آموزش ریلی توسط هلال احمر شهرستان پیشهاد شد و پس از موافقت استانی، برای اولین بار به‌صورت پایلوت در شهرستان سوادکوه برگزار شد.

صابری به اجرای طرح‌ سحاب، کاشت ۱۰ هزار اصله نهال، برگزاری دوره آموزشی دادرس در حوزه جوانان اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط جنگی و نیاز به حمایت روحی و روانی مردم، تیم سحر (سفیر حمایت روانی) شهرستان در آماده باش ۱۰۰درصدی بودند تا با خانواده‌های آسیب‌دیده صحبت کرده و به آنها آرامش دهند.

وی از افزایش ۳ برابری کمک هزینه درمان در ۱۲ ماه اخیر نسبت به مشابه سال قبل از آن خبر داد و گفت: از خرداد سال گذشته تا اردیبهشت امسال مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان کمک هزینه درمانی و دارویی داشته‌ایم و در طی این مدت، ۴۲ خانواده از بانک امانات تجهیزات پزشکی هلال احمر شهرستان بهره‌مند شدند؛ همچنین در همین دوره زمانی، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبارات اجرایی و عمرانی جذب شد.