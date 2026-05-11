بانک تجارت؛ بازوی مالی مطمئن صنایع ایران در پساجنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، مدیران ارشد بانک تجارت به جای نشستن در اتاق کارشان در این روزهای پساجنگ به دیدار مدیران صنایع کشور میروند تا نشان دهند که این بانک در کنار تولید و اشتغال ایران ایستاده و سبد محصولات و خدمات بانک میتواند جلوی قطع زنجیره تولید را بگیرد. رویکردی که نشان میدهد این بانک پیشرو و متحول شده در این سالها به جای بانکداری سنتی و واسطهگر وجوه، اکنون به بازوی مالی مطمئن صنایع کشور تبدیل شده و به جای تامینکننده صرف منابع مالی بنگاههای تولیدی به ویژه صنایع آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم، در قامت شریک راهبردی از طراحی، اجرا و پایداری ظاهر شده است.
چرخش بانک تجارت بر مبنای الگوی بانکداری توسعهمحور را میتوان در گفتههای مدیران ارشد بانک در نشست و برخاست با صنایع بزرگ در حوزههای نفت و پتروشیمی، خودروسازی، فولاد و مس و حتی دیگر هلدینگهای بزرگ جستوجو کرد؛ این تغییر بانک را از تسهیلگر مالی به شریک صنعتی تبدیل کرده و نشان میدهد که این بانک فقط وامدهنده نیست، بلکه در کنار صنایع قرار دارد تا زنجیره تامین، تولید و حتی صادرات ایران در اثر خسارتهای پساجنگ تحمیلی سوم استمرار یابد.
اولویت بانک تجارتیها، تمرکز بر صنایع پیشران اقتصادی در شرایط خاص حاضر است، چرا که این انتخاب تصادفی نیست؛ این صنایع همان موتورهای اصلی تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور هستند.
پیشبینی تمهیدات لازم برای تامین مالی پایدار پروژههای توسعهای، نوسازی خطوط آسیبدیده، حمایت از طرحهای پیشران و دانشبنیان و تسهیل فرآیند خدمات ارزی و اعتباری همه بیانگر این واقعیت است که بانک تجارت بهدنبال ورود به زنجیره سرمایهگذاری انرژی کشور است؛ جایی که پروژهها بسیار بزرگ، بلندمدت و سرمایهبر هستند.
هدف روشن است، نباید چرخ تولید متوقف شود، زنجیره تولید نباید قطع شود تا سیاست وابستگی به واردات تکرار نشود به واقع مدل جدید بانک تجارت در این حوزه، بهجای پرداخت وامهای پراکنده، بر ایجاد شبکه مالی یکپارچه در کل صنعت خودرو تمرکز دارد.
حضور مدیران بانک تجارت در میدان
تحولات اخیر در رفتار و رویکرد بانک تجارت را نمیتوان صرفاً مجموعهای از دیدارهای تشریفاتی با مدیران صنعتی تلقی کرد؛ آنچه در هفتهها و ماههای پس از شرایط خاص اقتصادی کشور رخ داده، نشانهای از یک چرخش پارادایمی در مدل بانکداری است. چرخشی که پیام اصلی آن در یک جمله قابل خلاصه است: بانک تجارت دیگر فقط یک واسطه مالی نیست، بلکه در حال تبدیل شدن به «بازوی مالی مطمئن و شریک توسعهای صنایع ایران» است.
در روزهایی که اقتصاد کشور نیازمند بازسازی، تثبیت و تداوم تولید است، مدیران این بانک مسیر متفاوتی را انتخاب کردهاند؛ حضور در میدان تولید. بازدیدهای میدانی از کارخانهها، پالایشگاهها، خطوط تولید و شرکتهای صنعتی، حامل یک پیام روشن است: بانک باید مسائل را از نزدیک ببیند تا بتواند برای آن راهحل مالی طراحی کند.
این نشست و برخاستها، برخلاف رویههای سنتی که تصمیمگیریها در اتاقهای بسته انجام میشد، نشاندهنده حرکت به سمت یک مدل «بانکداری تعاملی و میدانی» است. در این مدل، شناخت دقیق از نیازهای واقعی صنایع، جایگزین تحلیلهای صرفاً کاغذی میشود وهمین موضوع امکان طراحی ابزارهای مالی متناسب با واقعیتهای تولید را فراهم میکند.
در نقش شریک، نه طلبکار
یکی از مهمترین پیامهای این تحرکات، تغییر در نسبت بانک با بنگاههای اقتصادی است. در مدل سنتی، بانک در جایگاه طلبکار قرار داشت؛ نهادی که منابع مالی را در قالب تسهیلات ارائه میداد و انتظار بازگشت آن را داشت، اما اکنون نشانهها حاکی از آن است که بانک تجارت در حال حرکت به سمت مدل «شراکت راهبردی» است.
در این چارچوب، بانک نهتنها در تأمین مالی، بلکه در طراحی، اجرای و حتی پایداری پروژهها نقش ایفا میکند. به بیان دیگر، موفقیت بنگاه اقتصادی بهطور مستقیم با موفقیت بانک گره میخورد و این همان نقطهای است که بانکداری توسعهمحور از بانکداری سنتی جدا میشود.
اولویت صنایع پیشران؛ انتخابی هدفمند
تمرکز بانک تجارت بر صنایع خاصی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، خودرو، فولاد و معدن، یک انتخاب کاملاً حسابشده است. این صنایع، پیشرانهای اصلی اقتصاد ایران محسوب میشوند؛ حوزههایی که بیشترین سهم را در اشتغال، تولید ناخالص داخلی و صادرات دارند.
در شرایط پساجنگ، که بخشی از زیرساختها آسیب دیده و نیاز به بازسازی وجود دارد، هدایت منابع مالی به این بخشها به معنای حفظ جریان تولید و جلوگیری از وقفه در زنجیره تأمین است. این همان نقطهای است که نقش بانک از یک نهاد مالی به یک بازیگر کلیدی در سیاستگذاری اقتصادی ارتقا پیدا میکند.
یک هدف کلان قابل مشاهده است: «چرخ تولید نباید متوقف شود». این هدف، بهویژه در شرایطی که اقتصاد با فشارهای بیرونی و محدودیتهای داخلی مواجه است، اهمیت دوچندان پیدا میکند. بانک تجارت تلاش کرده با پیشبینی تمهیداتی مانند تأمین مالی پایدار پروژههای توسعهای، نوسازی خطوط تولید آسیبدیده و حمایت از طرحهای دانشبنیان، از بروز اختلال در تولید جلوگیری کند. این اقدامات در عمل به معنای حفظ اشتغال، جلوگیری از کاهش عرضه و کنترل فشارهای تورمی است.
عبور از وامدهی سنتی؛ تولد مدل زنجیرهای
یکی از مهمترین نشانههای این تغییر پارادایم، عبور از مدل وامدهی پراکنده و حرکت به سمت «تأمین مالی زنجیرهای» است. در این مدل، بانک بهجای تمرکز بر یک بنگاه، کل زنجیره تولید را مورد حمایت قرار میدهد؛ از تأمینکننده مواد اولیه تا تولیدکننده و توزیعکننده نهایی.
این رویکرد چند پیامد مهم دارد: کاهش ریسک نکول، افزایش سرعت گردش نقدینگی و ایجاد ثبات در فرآیند تولید. مهمتر از همه، این مدل میتواند به تأمین نقدینگی غیرتورمزا کمک کند؛ موضوعی که در شرایط اقتصادی فعلی اهمیت ویژهای دارد.
ابزارهای نوین مالی؛ ستون فقرات تحول
تحول در نقش بانک بدون تحول در ابزارها ممکن نیست. در همین راستا، بانک تجارت مجموعهای از ابزارهای نوین مالی را در دستور کار قرار داده است؛ از برات الکترونیک گرفته تا انتشار اوراق مالی، ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک.
این ابزارها نشان میدهند که بانک در حال حرکت به سمت یک مدل «بانکداری بازارمحور» است؛ مدلی که در آن، پول صرفاً از مسیر تسهیلات بانکی جریان پیدا نمیکند، بلکه از طریق ابزارهای متنوع و هوشمند مدیریت میشود. این تغییر، میتواند ساختار تأمین مالی در کشور را بهطور جدی متحول کند.
اتصال به هلدینگهای بزرگ؛ افزایش مقیاس اثرگذاری
در کنار تعامل با صنایع، توسعه همکاری با نهادهای بزرگ اقتصادی نیز در دستور کار قرار گرفته است. همکاری با مجموعه شستا بهعنوان یکی از بزرگترین هلدینگهای سرمایهگذاری کشور، نمونهای از این رویکرد است.
این همکاریها به بانک تجارت امکان میدهد تا در مقیاس بزرگتری وارد پروژههای اقتصادی شود و نقش خود را از سطح بنگاه به سطح شبکههای صنعتی ارتقا دهد. به بیان دیگر، بانک در حال تبدیل شدن به یک گره کلیدی در شبکه اقتصاد ملی است.
نگاه بلندمدت بانک تجارت به توسعه ایران
یکی دیگر از ابعاد مهم این تحول، ورود به حوزههای زیرساختی و پروژههای بلندمدت است. حمایت از توسعه صنایع انرژی، احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و مشارکت در پروژههای معدنی، نشان میدهد که بانک تجارت بهدنبال حضور در حوزههایی است که بازدهی آنها در افقهای بلندمدت تعریف میشود. این رویکرد، فاصله قابل توجهی با بانکداری کوتاهمدت و مبتنی بر بازدهی سریع دارد و بیانگر یک نگاه توسعهای به اقتصاد است؛ نگاهی که در آن، پایداری و رشد بلندمدت بر سود کوتاهمدت ترجیح داده میشود.
نقشآفرینی بانک تجارت در شرایط بحران
در کنار برنامههای توسعهای، عملکرد بانک در مواجهه با شرایط بحرانی نیز قابل توجه است. ارائه تسهیلات حمایتی، بخشودگی جرایم، تمدید خدمات و حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده، نشان میدهد که بانک تلاش کرده نقش یک «تثبیتکننده اقتصادی» را نیز ایفا کند.
این اقدامات، بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط، میتواند نقش حیاتی در ادامه فعالیت و حفظ اشتغال داشته باشد و از تعمیق رکود جلوگیری کند.
آنچه از مجموع این تحولات برمیآید، شکلگیری یک نقش جدید برای بانک تجارت است؛ نقشی که در آن، بانک از یک نهاد مالی سنتی به یک بازیگر فعال در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور تبدیل میشود.
پیام نشست و برخاستهای اخیر با مدیران صنعتی نیز دقیقاً در همین چارچوب قابل تفسیر است: بانک میخواهد نشان دهد که در کنار صنعت ایستاده، مسائل آن را میفهمد و آماده است با ابزارهای نوین و رویکردی متفاوت، به تداوم تولید و رشد اقتصادی کمک کند.
اگر این مسیر با ثبات و انسجام ادامه یابد، میتوان انتظار داشت که بانک تجارت در سالهای آینده به یکی از محورهای اصلی تأمین مالی پروژههای ملی تبدیل شود؛ جایگاهی که نهتنها برای این بانک، بلکه برای کل اقتصاد کشور اهمیت راهبردی خواهد داشت.
نظر شما