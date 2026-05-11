به گزارش خبرنگار مهر، علی خانی صبح دوشنبه در جمع رسانهها با اشاره به آثار نامطلوب گرد و غبار بر سلامت عمومی، گفت: لازم است مردم در زمان وقوع این پدیده، توصیههای ایمنی و بهداشتی را جدی بگیرند تا آسیبهای ناشی از آلودگی هوا به حداقل برسد.
وی افزود: مطابق شیوهنامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار ناشی از گرد و غبار، توصیههای لازم برای شهروندان در سه گروه شامل افراد حاضر در محیطهای بسته، افراد حاضر در فضای باز و رانندگان در جادهها ارائه شده است.
وی درباره افرادی که در منازل و محیطهای سربسته حضور دارند، بیان کرد: این افراد باید حتیالامکان در خانه بمانند، درها و پنجرهها را بسته نگه دارند، در صورت نیاز از درزگیر استفاده کنند، روی کولرهای آبی را بپوشانند و دریچههای تهویه را تمیز کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی ادامه داد: شهروندان در این شرایط نباید برای عکاسی یا فیلمبرداری به پشتبامها و نقاط مرتفع بروند و لازم است وسایلی را که احتمال سقوط یا پرتاب شدن آنها در اثر وزش باد وجود دارد، در محل امن قرار دهند.
خانی با اشاره به توصیههای مربوط به افرادی که در فضای باز حضور دارند، گفت: این افراد باید در صورت امکان از قرار گرفتن در معرض طوفان گرد و غبار خودداری کرده و برای جلوگیری از آسیب ناشی از اشیای معلق، به مکانهای سرپوشیده پناه ببرند.
وی ادامه داد: همچنین پوشاندن دهان و بینی با ماسک یا پارچه مرطوب، پرهیز از فعالیت بدنی و ورزش در فضای باز و مصرف مایعات از دیگر توصیههای مهم در این شرایط است.
خانی افزود: افراد مبتلا به بیماریهایی مانند آسم، دیابت و مشکلات تنفسی باید بیش از دیگران مراقب باشند. همچنین شهروندان باید از توقف در کنار تابلوهای شهری و درختان کهنسال خودداری کنند و خودروهای خود را نیز در این محلها پارک نکنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در کارگاههای ساختمانی، گفت: فعالیتهای ساختمانی در زمان بروز گرد و غبار باید به طور موقت متوقف شود، روی تودههای خاک آب پاشیده شود و افرادی که در ارتفاع، داربست یا اسکلت ساختمان مشغول کار هستند، سریعاً به محل امن منتقل شوند.
خانی با اشاره به توصیههای ویژه برای رانندگان اظهار کرد: رانندگان باید تا حد امکان از ورود به محدوده طوفان گرد و غبار خودداری کنند و در صورت مواجهه با این پدیده، از ادامه حرکت در شرایط خطرناک بپرهیزند.
وی با بیان اینکه اگر رانندهای در مسیر گرفتار گرد و غبار شد، باید در صورت امکان خودرو را از جاده خارج کرده و تا فروکش کردن طوفان متوقف بماند، گفت: در چنین شرایطی خاموش کردن چراغها، کشیدن ترمز دستی و اطمینان از خاموش بودن چراغهای عقب ضروری است تا از بروز تصادف جلوگیری شود.
به گفته وی، چنانچه خروج از جاده امکانپذیر نباشد، رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کنند، چراغهای خودرو را روشن نگه دارند، به طور متناوب از بوق استفاده کنند و از خط وسط جاده به عنوان راهنما بهره ببرند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی تأکید کرد: رعایت این توصیهها نقش مؤثری در کاهش مخاطرات ناشی از گرد و غبار و حفظ سلامت شهروندان خواهد داشت.
گفتنی است؛ بر اساس اعلام ادارهکل هواشناسی خراسان جنوبی، این شرایط جوی از عصر شنبه ۱۹ اردیبهشتماه آغاز میشود و تا سهشنبه ۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
