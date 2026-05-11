اهدای بیش از ۶۵۰۰ واحد خونی در کهگیلویه و بویراحمد

عباس رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از مشارکت مردم استان در اهدای خون اظهار کرد: مردم کهگیلویه و بویراحمد از نخستین روزهای آغاز جنگ رمضان حضور کم‌نظیری در پایگاه‌های انتقال خون داشته‌اند، به‌گونه‌ای که در روزهای ابتدایی شاهد بیش از دو برابر افزایش مراجعه و اهدای خون موفق نسبت به زمان‌های مشابه بودیم.

وی افزود: از ابتدای این شرایط تاکنون بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ واحد خون در استان اهدا شده که از این تعداد، دو هزار و ۸۰ واحد به سایر استان‌ها ارسال شده است.

مدیرکل انتقال خون کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: به همت مردم استان، در حال حاضر صد درصد نیاز بیمارستان‌های استان تأمین شده و علاوه بر آن در قالب شبکه ملی خون‌رسانی نیز فرآورده‌های خونی به دیگر استان‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کمبودی در گروه‌های خونی در استان وجود ندارد، گفت: ذخایر خون استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد، اما نیاز به خون همیشگی است و محدود به شرایط جنگی یا خاص نیست.

رضایی از مردم خواست با توجه به تداوم شرایط خاص، اهدای خون را به‌صورت مستمر ادامه دهند و افزود: از مردم تقاضا داریم با رعایت فاصله زمانی و با هماهنگی دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای اهدای خون به پایگاه‌های انتقال خون مراجعه کنند تا ذخایر خونی در وضعیت پایدار باقی بماند.

وی همچنین به اهمیت گروه‌های خونی منفی اشاره کرد و گفت: در شرایط بحران، حوادث و تصادفات، گروه‌های خونی منفی بیشتر مورد نیاز هستند؛ از این رو از افرادی که دارای گروه خونی منفی هستند و تاکنون خون اهدا نکرده‌اند دعوت می‌کنیم به جمع اهداکنندگان بپیوندند.

مدیرکل انتقال خون کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: پایگاه‌های انتقال خون در یاسوج، گچساران و دهدشت همه‌روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ پذیرای اهداکنندگان هستند و در پایگاه یاسوج نیز برای رفاه حال مردم، در روزهای زوج از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ خدمات ارائه می‌شود.