به گزارش خبرنگار مهر، مراسم دهه سرآمدی آموزش دانشگاه الزهرا (س)، صبح امروز با حضور دکتر مسعود شمس بخش قائم‌ مقام وزیر علوم، دکتر زهرا ناظم بکائی، رئیس دانشگاه الزهرا(س)، دکتر رضا نقی زاده مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، و اساتید این دانشگاه برگزار شد.

حجت الاسلام سید محمود نبوی رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه الزهرا (س)، در این مراسم با تسلیت شهادت امام رضا (ع) و شهید مطهری، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص جنگ نرم، از اساتید خواست تا خود را برای این نوع جنگ آماده کنند و در کلاس‌های درس، علاوه بر تدریس، به کنشگری فعال بپردازند.

وی با بیان اینکه ما پسا جنگ نداریم افزود: ما ۴۷ سال است که درگیر جنگ هستیم، چه جنگ نرم و چه جنگ سخت، و جنگ نرم خطرناک‌تر است، بنابراین ضرورت دارد که اساتید آمادگی داشته باشند.

۳۰ درصد مردمی که در صحنه حضور دارند اصلا در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده اند

حجت الاسلام نبوی همچنین به حضور مردم در صحنه اشاره کرد و گفت: شاهد حضور حدود ۶۰ درصدی مردم در صحنه هستیم و در این میان، براساس آمارهایی که دریافت شده از این ۶۰ درصد ۳۰ درصد اصلا در انتخابات ها شرکت نکرده اند، اما الان در این میادین با نظام و رهبرشان بعیت می کنند، باید قدر آن را بدانیم.

وی با انتقاد از برخی رسانه‌ها که از اقلیت رانتی تأثیرگذار سخن گفته‌اند، افزود: این رسانه ها زود پشیمان شدند و جمله ای نوشتند.

وی بر نقش تأثیرگذار اساتید در دانشگاه‌ها تأکید کرد و افزود: اساتید باید فعالیت های تاثیر گذار داشته باشند، ممکن است شکل و شمایل جنگ تغییر کند ولی ما همواره دشمنان را داریم که می خواهند برما چیره شوند.

وی با تأکید بر اینکه به اساتید به عنوان الگو نگریسته می‌شوند، تصریح کرد: هم رفتار ما و هم سخن ما باید الگو باشد، استاد گاهی با رفتار و گاهی با سخنش مبلغ دین و ارزش‌های شهدا باید باشد. باید پیغام شهدا را به دانشجو و نسل آینده برسانیم و شاهد اتفاقاتی که سال گذشته در دانشگاه ها افتاد، در سال جدید نباشیم، اساتید دراین زمینه باید کمک کنند.

۲۰ درصد دانشجویان کل کشور در کارهای فرهنگی فعال هستند

حجت الاسلام نبویان با اشاره به اینکه حدود ۲۰ درصد دانشجویان در کل کشور در کارهای فرهنگی فعال هستند، بیان داشت: اما ۱۰۰ درصد دانشجویان با اساتید ارتباط دارند و یک استاد می تواند بر یک دانشجو تاثیرگذاشته و نقش مهمی ایفا کند و اگر این تأثیرگذاری صورت نگیرد، جفا کرده‌ایم و روز قیامت پاسخگو خواهیم بود.