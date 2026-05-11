به گزارش خبرنگار مهر، مراسم دهه سرآمدی آموزش دانشگاه الزهرا (س)، صبح امروز با حضور مسعود شمس بخش قائم‌ مقام وزیر علوم، دکتر زهرا ناظم بکائی، رئیس دانشگاه الزهرا(س)، دکتر رضا نقی زاده مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، اساتید این دانشگاه برگزار شد.

شمس‌بخش، در این مراسم با گرامیداشت یاد استاد شهید مطهری اظهار کرد: امروز همواره و همراه با یاد استاد فرزانه شهید مطهری، باید گفت ایشان معلم انقلاب و از نظریه‌پردازان اصلی انقلاب بودند.

وی افزود: شهید مطهری طیف وسیعی از علوم اسلامی را پوشش می‌دادند و آثار، سخنرانی‌ها و کتبی که از ایشان باقی مانده است، از جمله «داستان راستان»، «تلخیص»، «جهان تا تحریف» و «فریاد بر تحریف در عاشورا»، نشان‌دهنده گستره فکری ایشان است. به نظر می‌رسد این تلاش‌ها در راستای انجام رسالت اجتماعی و ایفای مسئولیت اجتماعی ایشان بوده است.



قائم مقام وزیر علوم گفت: ما به عنوان معلم باید شهید مطهری را الگوی خود قرار دهیم و علاوه بر تخصص علمی، در حوزه‌های مختلف برای جامعه و نسل‌های آینده تبیین‌گر باشیم و انحرافاتی را که متأسفانه در قالب‌های مختلف در جامعه ظهور می‌کنند، برای مردم روشن کنیم.

وی اظهار داشت: هر طلبه‌ای وقتی وارد حوزه علمیه می‌شود آرزو دارد مرجع شود و از میان هزاران طلبه، تعداد محدودی به این جایگاه می‌رسند. شهید مطهری اگر در حوزه می‌ماند، با توجه به تسلط علمی، بلوغ فکری و سخت‌کوشی، بدون شک یکی از مراجع تراز اول جهان اسلام و تشیع می‌شد، اما ایشان حوزه را رها کردند و به تهران آمدند.

شمس بخش افزود: به نظر من، شهید مطهری این انتخاب را انجام دادند چون احساس کردند در فضای دانشگاه بهتر می‌توانند رسالت اجتماعی خود را انجام دهند و بر نسل جوان و جامعه اثرگذار باشند.

وی با اشاره به فضای فکری دوران انقلاب گفت: هم‌نسلان ما دوران انقلاب را با نام دکتر شریعتی و استاد مطهری می‌شناسند؛ از یک‌سو شور و حضور انقلابی دکتر شریعتی و از سوی دیگر غنای فکری و ایدئولوژیک شهید مطهری، فضای فکری آن دوران را شکل داده بود.

قائم مقام وزیر علوم تأکید کرد: ما به عنوان معلمان نظام جمهوری اسلامی باید این بزرگان را الگوی خود قرار دهیم و تلاش کنیم در حد توان خود ادامه‌دهنده مسیر فکری و اجتماعی آنان باشیم.

وی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره افزود: امیدوارم هرچه زودتر شاهد بازگشت نشاط کامل به فضای دانشگاهی باشیم. حضور دانشجویان در محیط دانشگاهی، دانشگاه را به حرکت درمی‌آورد و به آن شور و پویایی می‌بخشد.

شمس‌بخش در پایان گفت: امیدواریم با فراهم شدن شرایط، حضور دانشجویان در دانشگاه‌ها بیش از پیش تقویت شود تا بتوانیم از نزدیک با آنان گفت‌وگو کرده و فضای علمی و آموزشی پویاتری داشته باشیم.