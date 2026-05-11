۶۵ نفر از سرآمدان آموزشی دانشگاه الزهرا (س) تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «هفته سرآمدی آموزش و تجلیل از سرآمدان آموزشی دانشگاه الزهرا (س)» صبح امروز با حضور دکتر مسعود شمس بخش، قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات وفناوری، دکتر رضا نقی زاده مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، دکتر زهرا ناظم بکائی رئیس دانشگاه الزهرا(س) و اساتید دانشگاه برگزار شد. دراین مراسم از ۶۵ نفر از سرآمدان آموزشی دانشگاه الزهرا تقدیر شد.

در آستانه ۱۲ اردیبهشت سالروز شهادت استاد شهید مطهری و روز معلم، رویداد دهه سرآمدی آموزشی همه ساله مقارن با این ایام برگزار می شود. بر این اساس برنامه دهه سرآمدی آموزشی در سال ۱۴۰۵ از ۱۲ تا ۲۱ اردیبهشت ماه تعیین شده و عناوین روزهای دهه سرآمدی آموزشی به شرح زیر است :

۱۲اردیبهشت :سرآمدی آموزشی- مسئولیت اجتماعی، هویت ملی و بزرگداشت استادان شهید

۱۳ اردیبهشت :سرآمدی آموزشی- تحول دیجیتال و آموزش هوشمند

۱۴ اردیبهشت :سرآمدی آموزشی- اساتید سرآمد، استعدادهای درخشان و نخبگان آینده ساز

۱۵اردیبهشت: سرآمدی آموزشی- تضمین کیفیت و حکمرانی آموزشی

۱٦ اردیبهشت: سرآمدی آموزشی- بازآرایی رشته ها و انطباق با نیازهای آینده و بازار کار

۱۷ اردیبهشت: سرآمدی آموزشی - تنوع بخشی نهادی و نقش آموزش عالی غیر دولتی

۱۸ اردیبهشت :سرآمدی آموزشی - توسعه حرفه ای اساتید و نقش مراکز توسعه و تعالی آموزشی

۱۹ اردیبهشت : سرآمدی آموزشی - انعطاف پذیری برنامه های آموزشی نوآوری و یادگیری ترکیبی

۲۰ اردیبهشت: سرآمدی آموزشی-علوم و فناوری‌های راهبردی و مرجعیت علمی

۲۱ اردیبهشت : سرآمدی آموزشی - تاب آوری آموزشی و باز آفرینی آموزش در پساجنگ