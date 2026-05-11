به گزارش خبرنگار مهر، مراسم دهه سرآمدی آموزش دانشگاه الزهرا (س)، صبح امروز با حضور دکتر مسعود شمس بخش قائم‌ مقام وزیر علوم، دکتر زهرا ناظم بکائی، رئیس دانشگاه الزهرا(س)، دکتر رضا نقی زاده مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، اساتید این دانشگاه برگزار شد.

زهرا ناظم‌بکائی، دراین مراسم با اشاره به جایگاه دانشگاه الزهرا (س) گفت: دانشگاه جامع دختران الزهرا سلام‌الله‌علیها با همت و تلاش همه اعضای خود به‌ویژه استادان، کارکنان و مدیران، مفتخر است که طی سه سال گذشته حرکتی پرشتاب را آغاز کرده است؛ حرکتی برای جبران کمبودها و تحقق اهدافی که این دانشگاه را در مسیر دستیابی به جایگاه واقعی خود در حوزه علم و فناوری کشور یاری می‌کند.

رئیس دانشگاه الزهرا (س) در ادامه به بخشی از اقدامات انجام‌شده اشاره کرد و گفت: ساماندهی منابع مختلف دانشگاه، تسریع و تسهیل فرایندهای آموزشی، پژوهشی و فناوری، تهیه برنامه راهبردی سوم دانشگاه در افق زمانی ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ با رویکرد تحولی، پرداخت مطالبات معوق اعضا و به‌روزرسانی پرداخت‌ها در کوتاه‌ترین زمان از جمله این اقدامات است.

وی افزود: ارتقای زیرساخت‌ها به‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات، حفاظت داده‌ها، سیستم‌های حفاظتی و محیطی، همچنین اجرای گام‌های مهم در حوزه عمرانی و فنی از جمله بهینه‌سازی مصرف انرژی، به‌روزرسانی موتورخانه‌ها و توسعه شبکه فیبر نوری نیز در این مدت انجام شده است.

ناظم‌بکائی ادامه داد: در حوزه ساخت‌وساز نیز پروژه‌های متعددی در فضاهای فیزیکی خوابگاه‌ها و ساختمان‌های مختلف دانشگاه در دست اجرا قرار دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به دو پروژه کلان اشاره کرد؛ نخست احداث مجتمع آزمایشگاهی علوم پایه و آزمایشگاه مرکزی برای جبران کمبود فضاهای آزمایشگاهی و کارگاهی که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و در حال اجراست، و دوم احداث مجتمع کلاسی آموزشی ابوریحان برای جبران کمبود فضاهای آموزشی که سال گذشته در دهه سرآمدی آموزش و با حضور معاون آموزشی وزارت علوم، دکتر واحدی، کلنگ‌زنی و عملیات اجرایی آن آغاز شد.

وی با اشاره به شرایط دشوار سال گذشته گفت: با وجود سالی پرحادثه در کشور و شرایط سخت اجتماعی، سیاسی و مالی، این پروژه‌ها همچنان در حال اجراست و در حال حاضر تا طبقه دوم پیشرفت داشته‌اند و به امید خدا با حفظ شرایط پایدار کشور، فاز اول آن‌ها تا پایان سال تکمیل خواهد شد.

در ادامه وی ضمن گرامیداشت یاد و نام استادان شهید، معلمان بزرگ و متفکرانی چون شهید مطهری، گفت: دانشمندان ایثارگری که در گمنامی علم می‌آموزند، انسان تربیت می‌کنند و آینده را رقم می‌زنند، همان‌هایی هستند که کارشان انسان‌سازی است و در برابر ناملایمات روزگار خللی در اراده‌شان ایجاد نمی‌شود.

ناظم‌بکایی با تأکید بر اهمیت روایت‌گری گفت: ما در سال‌های خدمت خود کمتر روایت کرده‌ایم و آن‌گونه که باید، روایت‌های زمانه خود را بیان نکرده‌ایم؛ در حالی که امروز بیش از هر زمان دیگری به این روایت‌ها نیاز داریم تا انسان‌های بزرگ زمان خود را برای نسل جوان و کودکان روایت کنیم و از خطر تحریف و قلب واقعیت‌ها جلوگیری شود.

وی افزود: اجازه دهید در این مراسم از یک معلم ممتاز و اسوه همه معلمان و اساتید سخن بگوییم؛ معلمی که روایت او، روایت یک معلم گمنام و حکیم است.

رئیس دانشگاه الزهرا (س) در ادامه با اشاره به انقلاب اسلامی گفت: در سال ۱۳۵۷ انقلابی بزرگ در ایران به پیروزی رسید؛ انقلابی که امام خمینی (ره) به همراه مردم وفادار آن را رقم زدند و دستورات ناب پیامبر اسلام را پس از قرن‌ها بازتعریف کردند. این حرکت، ساختارهای جدیدی همچون قانون اساسی، سپاه پاسداران، جهاد سازندگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و روز جهانی قدس را پایه‌گذاری کرد.

وی افزود: هشت سال جنگ نابرابر نیز با هدایت این جریان مقاومت مدیریت شد و در ادامه، مسیر تربیتی و فکری کشور ادامه یافت.

ناظم‌بکائی در ادامه با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب گفت: پس از آن دوران، فردی از شاگردان آن مکتب بر جایگاه رهبری تکیه زد و معلمی را ادامه داد که محور آن تعلیم و تزکیه بود. ایشان نسل‌های مختلف را مخاطب قرار دادند؛ از دهه شصتی‌ها تا دهه هشتادی‌ها و نودی‌ها، همگی در مسیر علم، ایمان و خودسازی مورد خطاب قرار گرفتند.

وی افزود: رهبر انقلاب همواره بر علم‌اندوزی، نهضت نرم‌افزاری، تقویت فکر خلاق، حضور در عرصه علم و فناوری، و هوشیاری در برابر آسیب‌های فضای مجازی تأکید داشته‌اند و نسل‌های آینده را به آمادگی علمی و معنوی فراخوانده‌اند.

رئیس دانشگاه الزهرا (س) در پایان با اشاره به ضرورت الگوگیری از معلمان بزرگ گفت: در مسیر علم، باید به افق‌های بلند نگاه کنیم؛ ایران باید به منبع علم در جهان تبدیل شود، ابتدا فاصله خود را با مرزهای دانش پر کند، سپس از آن عبور کرده و در نهایت به تمدن نوین اسلامی دست یابد.