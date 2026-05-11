  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

تاکید بر خدمت‌رسانی منظم در حمل‌ونقل درون‌شهری مکه

تاکید بر خدمت‌رسانی منظم در حمل‌ونقل درون‌شهری مکه

رئیس سازمان حج و زیارت در بازدید از «ایستگاه‌ حمل و نقل درون شهری جمرات» در مکه مکرمه، بر ضرورت ارائه خدمات منظم، روان و شایسته به حجاج ایرانی تاکید کرد.

به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج وزیارت؛ علیرضا رشیدیان در جریان این بازدید میدانی‌ضمن خداقوت به دست اندرکاران ، روند خدمت‌رسانی به زائران ایرانی را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به اهمیت جابجایی زائران از محل اسکان به مسجدالحرام و بالعکس گفت: عملیات حمل‌ونقل درون‌شهری از بخش‌های گسترده خدمات حج به شمار می‌رود که تلاش شبانه‌روزی خادمان شکل می‌گیرد .

رشیدیان افزود: امسال برای رفاه حجاج ایرانی از اتوبوس‌های باکیفیت و مجهز در ناوگان حمل‌ونقل استفاده شده تا زائران بتوانند با آرامش و سهولت بیشتری تردد کنند.

کد مطلب 6826810

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها