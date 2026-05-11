به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج وزیارت؛ علیرضا رشیدیان در جریان این بازدید میدانی‌ضمن خداقوت به دست اندرکاران ، روند خدمت‌رسانی به زائران ایرانی را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به اهمیت جابجایی زائران از محل اسکان به مسجدالحرام و بالعکس گفت: عملیات حمل‌ونقل درون‌شهری از بخش‌های گسترده خدمات حج به شمار می‌رود که تلاش شبانه‌روزی خادمان شکل می‌گیرد .

رشیدیان افزود: امسال برای رفاه حجاج ایرانی از اتوبوس‌های باکیفیت و مجهز در ناوگان حمل‌ونقل استفاده شده تا زائران بتوانند با آرامش و سهولت بیشتری تردد کنند.