ورود ۱۹ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، علیرضا رشیدیان، که شامگاه جمعه به همراه جمعی از دست‌اندرکاران اجرایی از مدینه منوره وارد مکه مکرمه شد، اظهار داشت: عملیات انتقال حجاج ایرانی به سرزمین وحی به‌صورت منظم و روان در حال انجام است و تاکنون بیش از ۱۹ هزار نفر از هموطنان برای انجام مناسک حج وارد عربستان شده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار زائر ایرانی در مدینه منوره و حدود ۹ هزار نفر در مکه مکرمه حضور دارند و روند استقبال، اسکان و ارائه خدمات به زائران با هماهنگی کامل در حال انجام است.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به خدمات ارائه‌ شده به حجاج کشورمان تصریح کرد: خدمات بهداشتی و درمانی در مراکز پزشکی، تغذیه و پخت متمرکز، حمل‌ونقل درون‌شهری و سایر خدمات اجرایی با شرایط مطلوب در حال ارائه است تا زائران بتوانند با آرامش، امنیت و عزتمندی از فرصت معنوی حضور در سرزمین وحی بهره‌مند شوند.