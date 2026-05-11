به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، هجدهمین نشست شورای راهبری تحول اداری وزارت نفت امروز (دوشنبه، ۲۱ اردیبهشت) با حضور صدیقه خزایی معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امید شاکری معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری، مسعود رحیمی مدیرکل بازرسی وزارت نفت، محمد ذاکری رئیس امور برنامهریزی و نوآوری اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، علی تفرشی نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور در شورای راهبری تحول اداری وزارت نفت، حامد هاشمیملایری مدیرکل توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و دولت هوشمند وزارت نفت، رفیع پرهیزکار سرپرست اداره کل سلامت و تربیت بدنی وزارت نفت و ناصر مولایی مدیرکل تشکیلات، روشها و تعالی سازمانی و دبیر شورای راهبری تحول اداری وزارت نفت برگزار شد.
صدیقه خزایی معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم و رهبر شهید انقلاب با بیان اینکه تحول اداری به بهبود فرآیندها و افزایش بهرهوری کمک میکند، بیان کرد: خروج از حالتهای شکلی برای دستیابی به نتایج مؤثر در حوزه تحول اداری ضروری است و امیدواریم صنعت نفت همچون گذشته بتواند خدمات مؤثری را به مردم کشور ارائه دهد.
علی تفرشی نماینده سازمان اداری و استخدامی در شورای راهبری تحول اداری وزارت نفت با قدردانی از زحمات کارشناسان، مدیران و همکاران شورای راهبردی تحول اداری وزارت نفت به دلیل جدیت و بررسی دقیق موضوعها، گفت: اقدامهای وزارت نفت و شرکتهای تابع باید پررنگتر دیده شوند و خدمات صنعت نفت به مردم و کشور در روزهای جنگ، شایسته قدردانی است.
دستور کار این نشست شامل بررسی گزارش پایش سه ماهه نخست اجرای برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری (ارائه پیشنهادها و نقطه نظرات رؤسای کمیتههای تخصصی)، بررسی و تصویب برنامه عملیاتی و پروژه پیشران داده مبنا ستاد وزارت نفت و بررسی و تصویب برنامه عملیاتی و پروژه پیشران داده مبنا شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود.
در ادامه هجدهمین نشست شورای راهبری تحول اداری وزارت نفت، با توجه به دستور کار آن، گزارشهای لازم از سوی اعضای شورای راهبری ارائه و تصمیمهای مقتضی گرفته شد.
