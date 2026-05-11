۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۳:۳۷

تکرار ادعاهای ضدایرانی توسط نتانیاهو

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با تکرار ادعاهای ضدایرانی، اعلام کرد تقابل با ایران همچنان ادامه دارد و برنامه هسته‌ای و توان موشکی ایران را «تهدید» خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در گفت‌وگو با شبکه «سی‌بی‌اس» آمریکا مدعی شد که جنگ با ایران «هنوز پایان نیافته است» و با وجود آنچه به خیال باطل او «دستاوردهای مهم» توصیف شده است، اقدامات بیشتری باید دنبال شود.

وی در ادامه ادعاهای بی‌اساس خود و با بیان سخنانی که از اساس ارتباطی به او و رژیم اشغالگرش ندارد، گفت که اورانیوم غنی‌شده باید از ایران خارج شود و تأسیسات غنی‌سازی نیز برچیده شوند و مدعی شد که ایران به حمایت از گروه‌های مقاومت در منطقه و برنامه موشک‌های بالستیک ادامه می‌دهد.

نتانیاهو همچنین با اشاره به تحولات تنگه هرمز، مدعی شد خطرات ناشی از بسته شدن این گذرگاه راهبردی بیش از گذشته آشکار شده است.

وی در ادامه، اذعان کرد که رژیم صهیونیستی علاوه بر عرصه نظامی، در حوزه رسانه‌ای و جنگ روایت‌ها نیز با چالش‌هایی مواجه است.

    • IR ۰۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      ما یک ضرب المثل داریم که میگوید بگذار سگ واق واق کند کاروان به راه خودش ادامه دهد و توجهی به واق واق نکند . ایران جان با قدرت پیش میتازد و نتانیابو واق واق
    • IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      ترامپ نتانیابو دو جنایتکار جنگی باید بازداشت محاکمه و مجازات و اعدام شوند نه آزاد به جنایاتشان ادامه دهند!
    • جاان IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      نه انرژی هسته ای، نه موشک، نه تنگه هرمز اساسا آشفتگی فکری نتانیاهو و ترامپ هستند!!! موجه جلوه دادن خود بر مسند قدرت و اینکه با غرور بیجا اعلام کنند که از بین روسای جمهور و نخست وزیرها فقط من شجاعت و ابتکار عمل و توانایی حمله به ایران را دارم و ممانعت از دادگاهی شدن به دلیل رشوه و مفاسد اقتصادی و پرونده جفری اپستین!!! ... تازه به دلیل ایجاد جنگ های فراوان به سودهای کلان اقتصادی و سیاسی هم رسیده اند!!! سگ زرد برادر شغاله!!!

