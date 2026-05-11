تکرار ادعاهای ضدایرانی توسط نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، در گفتوگو با شبکه «سیبیاس» آمریکا مدعی شد که جنگ با ایران «هنوز پایان نیافته است» و با وجود آنچه به خیال باطل او «دستاوردهای مهم» توصیف شده است، اقدامات بیشتری باید دنبال شود.
وی در ادامه ادعاهای بیاساس خود و با بیان سخنانی که از اساس ارتباطی به او و رژیم اشغالگرش ندارد، گفت که اورانیوم غنیشده باید از ایران خارج شود و تأسیسات غنیسازی نیز برچیده شوند و مدعی شد که ایران به حمایت از گروههای مقاومت در منطقه و برنامه موشکهای بالستیک ادامه میدهد.
نتانیاهو همچنین با اشاره به تحولات تنگه هرمز، مدعی شد خطرات ناشی از بسته شدن این گذرگاه راهبردی بیش از گذشته آشکار شده است.
وی در ادامه، اذعان کرد که رژیم صهیونیستی علاوه بر عرصه نظامی، در حوزه رسانهای و جنگ روایتها نیز با چالشهایی مواجه است.
