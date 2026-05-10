باراک: نتانیاهو متوهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ایهود باراک نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی اذعان کرد، این واقعیت که حزب الله بعد از ۲ سال و نیم از آغاز جنگ همچنان پابرجا است یک شکست راهبردی برای کابینه نتانیاهو به شمار می رود.

وی اضافه کرد، بدون شک نتانیاهو، ترامپ را با فروختن توهماتش به وی دنبال خود کشاند همان طور که توهماتش را به صهیونیست ها می فروشد.

باراک تصریح کرد، خود نتانیاهو نیز توهماتش را باور کرده و درون این خلأ بزرگ قرار گرفته و فکر می کند تمام این توهمات واقعی است.

پیشتر نیز شبکه صهیونیستی آی ۲۴ نیوز اذعان کرد، حزب الله همچنان با پهپادهای چالش برانگیز خود در مقابل ارتش رژیم صهیونیستی ابتکار عمل را در دست دارد.

در این گزارش آمده است، حزب الله برای نخستین بار از این پهپادها به صورت گسترده علیه اهدافی داخل اراضی اشغالی و شهرک های شمالی استفاده می کند.