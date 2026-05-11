هر دو دهانه تونل امیرکبیر و باند جنوبی تونل شهدای غزه امشب مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل‌ امیرکبیر، هر دو دهانه این تونل‌ و همچنین باند جنوبی تونل شهدای غزه (مسیر غرب به شرق) در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

‌مسیرهای جایگزین تونل امیرکبیر:

مسیر جایگزین برای دهانه شمالی (به سمت شمال):

بزرگراه امام علی (ع) به سمت شمال

خیابان دماوند به سمت شرق و سپس شمال (بسته به مقصد)

مسیر جایگزین برای دهانه جنوبی (به سمت جنوب):

بزرگراه امام علی (ع) به سمت جنوب

خیابان دماوند به سمت غرب و سپس جنوب (بسته به مقصد)

‌مسیرهای جایگزین باند جنوبی تونل شهدای غزه:

بزرگراه همت (غرب به شرق)