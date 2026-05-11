هر دو دهانه تونل امیرکبیر و باند جنوبی تونل شهدای غزه امشب مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل امیرکبیر، هر دو دهانه این تونل و همچنین باند جنوبی تونل شهدای غزه (مسیر غرب به شرق) در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.
مسیرهای جایگزین تونل امیرکبیر:
مسیر جایگزین برای دهانه شمالی (به سمت شمال):
بزرگراه امام علی (ع) به سمت شمال
خیابان دماوند به سمت شرق و سپس شمال (بسته به مقصد)
مسیر جایگزین برای دهانه جنوبی (به سمت جنوب):
بزرگراه امام علی (ع) به سمت جنوب
خیابان دماوند به سمت غرب و سپس جنوب (بسته به مقصد)
مسیرهای جایگزین باند جنوبی تونل شهدای غزه:
بزرگراه همت (غرب به شرق)
