به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: به اطلاع شهروندان می‌رسد، در راستای انجام عملیات ضروری تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، محدودیت تردد در برخی از مسیرهای اصلی بزرگراهی پایتخت در ساعات پایانی امشب اعمال می‌شود.

بر این اساس، در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ از ساعت ۲۴ تا ۵ بامداد روز بعد، باند شمالی تونل رسالت در مسیر شرق به غرب مسدود خواهد بود.

همچنین باند شمالی تونل نیایش و پل صدر در مسیر شرق به غرب به همراه ورودی کردستان به تونل نیایش نیز در این بازه زمانی مسدود است. علاوه بر این، هر دو دهانه تونل امیرکبیر در مسیرهای شمالی و جنوبی نیز به‌صورت همزمان بسته خواهد بود.

برای تردد در مسیر تونل رسالت، بزرگراه همت در مسیر شرق به غرب به‌عنوان مسیر جایگزین پیش‌بینی شده است. در مسیر تونل نیایش و پل صدر نیز استفاده از بزرگراه همت (شرق به غرب) به‌عنوان مسیر جایگزین توصیه می‌شود.

در خصوص تونل امیرکبیر نیز مسیرهای جایگزین شامل حرکت به سمت شمال از بزرگراه امام علی (ع) و ادامه مسیر از خیابان دماوند به سمت شرق و سپس شمال متناسب با مقصد، و همچنین حرکت به سمت جنوب از بزرگراه امام علی (ع) و ادامه از خیابان دماوند به سمت غرب و سپس جنوب اعلام شده است.

از شهروندان درخواست می‌شود ضمن رعایت محدودیت‌های ترافیکی، همکاری لازم را در زمان اجرای این عملیات داشته باشند.