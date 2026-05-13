۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

کشف ۶۶۷ کیلوگرم مواد مخدر در مرزهای کشور

فرمانده مرزبانی فراجا، از کشف ۶۶۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر در چند عملیات ۴۸ ساعت گذشته در مرزهای کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان گفت: مرزبانان دلاور و جان برکف مرزبانی انتظامی کشور مستقر در مرزها، طی ۴۸ ساعت گذشته در چند رشته عملیات موفق، با اشراف و تسلط اطلاعاتی بر حوزه سرزمینی، ضمن ضربه سنگین به قاچاقچیان، مقادیر قابل توجهی انواع مواد افیونی را قبل از ورود به کشور کشف کردند.

وی افزود: مرزبانان در این عملیات‌ها که توام با درگیری مسلحانه همراه بود، موفق شدند مقدار ۶۶۷ کیلو و ۱۵۰ گرم انواع مواد مخدر شامل؛ ۲۹۳ کیلوگرم هروئین، ۳۰۲ کیلو و ۵۵۰ گرم تریاک، ۶۲ کیلو و ۳۰۰ گرم حشیش و ۹ کیلو و ۳۰۰ گرم شیشه به همراه ۴ قبضه سلاح جنگی و شکاری را کشف کنند.

جاویدان ادامه داد: در یک عملیات جداگانه دیگر، مرزبانان هنگ مرزی میرجاوه با استفاده از تجهیزات هوشمند و اپتیکی، توانستند یک تیم تروریستی را متلاشی و تعداد ۳ بمب انفجاری را قبل از ورود به کشور برای انجام اقدامات خرابکارانه توسط عوامل مزدور کشف و ضبط کنند.

وی با اشاره به دستگیری ۳ متهم در این عملیات ها، تأکید کرد: مرزبانان غیور با تمام وجود از مرزهای جمهوری اسلامی ایران حراست کرده و مقتدرانه با هرگونه تخلف و اقدامات غیرقانونی در مرز مقابله و برخورد می‌کنند.

