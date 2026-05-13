کشف ۶۶۷ کیلوگرم مواد مخدر در مرزهای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان گفت: مرزبانان دلاور و جان برکف مرزبانی انتظامی کشور مستقر در مرزها، طی ۴۸ ساعت گذشته در چند رشته عملیات موفق، با اشراف و تسلط اطلاعاتی بر حوزه سرزمینی، ضمن ضربه سنگین به قاچاقچیان، مقادیر قابل توجهی انواع مواد افیونی را قبل از ورود به کشور کشف کردند.

وی افزود: مرزبانان در این عملیات‌ها که توام با درگیری مسلحانه همراه بود، موفق شدند مقدار ۶۶۷ کیلو و ۱۵۰ گرم انواع مواد مخدر شامل؛ ۲۹۳ کیلوگرم هروئین، ۳۰۲ کیلو و ۵۵۰ گرم تریاک، ۶۲ کیلو و ۳۰۰ گرم حشیش و ۹ کیلو و ۳۰۰ گرم شیشه به همراه ۴ قبضه سلاح جنگی و شکاری را کشف کنند.

جاویدان ادامه داد: در یک عملیات جداگانه دیگر، مرزبانان هنگ مرزی میرجاوه با استفاده از تجهیزات هوشمند و اپتیکی، توانستند یک تیم تروریستی را متلاشی و تعداد ۳ بمب انفجاری را قبل از ورود به کشور برای انجام اقدامات خرابکارانه توسط عوامل مزدور کشف و ضبط کنند.

وی با اشاره به دستگیری ۳ متهم در این عملیات ها، تأکید کرد: مرزبانان غیور با تمام وجود از مرزهای جمهوری اسلامی ایران حراست کرده و مقتدرانه با هرگونه تخلف و اقدامات غیرقانونی در مرز مقابله و برخورد می‌کنند.