تسلیت آیت الله حسینی بوشهری به رئیس جمعیت هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تسلیت آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری به رئیس جمعیت هلال احمر بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنا لله و إنا الیه راجعون

برادر خدمتگزار جناب آقای دکتر پیر حسین کولیوند

رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم بماصبرتم

ضایعه درگذشت مادر گرامیتان را به جنابعالی و همه بازماندگان و وابستگان تسلیت می‌گویم و از درگاه الهی برای آن بانوی مؤمنه، رحمت و مغفرت و برای شما و خاندان مصاب صبر و اجر مسئلت دارم.

خداوند آن مادر مهربان را از الطاف خود متنعم گرداند و خدمات جهادی و مؤمنانه شما در جمعیت هلال احمر را توشه خیر و در زمره باقیات صالحات آن بانوی مکرمه قرار دهد، إن‌شاءالله

سید هاشم حسینی بوشهری

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم