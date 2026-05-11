۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۸

تسلیت آیت الله حسینی بوشهری به رئیس جمعیت هلال احمر

قم- رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی درگذشت مادر پیر حسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تسلیت آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری به رئیس جمعیت هلال احمر بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
إنا لله و إنا الیه راجعون
برادر خدمتگزار جناب آقای دکتر پیر حسین کولیوند

رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم بماصبرتم

ضایعه درگذشت مادر گرامیتان را به جنابعالی و همه بازماندگان و وابستگان تسلیت می‌گویم و از درگاه الهی برای آن بانوی مؤمنه، رحمت و مغفرت و برای شما و خاندان مصاب صبر و اجر مسئلت دارم.

خداوند آن مادر مهربان را از الطاف خود متنعم گرداند و خدمات جهادی و مؤمنانه شما در جمعیت هلال احمر را توشه خیر و در زمره باقیات صالحات آن بانوی مکرمه قرار دهد، إن‌شاءالله

سید هاشم حسینی بوشهری
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

