نقش رهبر شهید در افزایش سهم جهانی ایران در فناوری نانو

به گزارش خبرنگار مهر، دومین آیین گرامیداشت «امین ایران ۲» دوشنبه ۲۱ اردیبهشت در تالار وحدت برگزار شد. در این مراسم جمعی از نخبگان علم و فناوری، حسین افشین معاون علمی رئیس‌جمهور، صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی حضور داشتند.

سعید سرکار، رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی ریاست‌جمهوری، در این رویداد گفت: از بانیان جلسه تشکر می‌کنم که این فرصت را فراهم کردند تا در جمع فرهیختگان، دانشمندان، فرماندهان، سیاستمداران و بزرگان حضور داشته باشم. همچنین یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای میناب را گرامی می‌دارم.

سرکار اقتدار ملی را ترکیبی از مؤلفه‌های مختلف از جمله اقتدار نظامی، اقتصادی، اجتماعی، دیپلماسی، رسانه‌ای، سرزمینی و همچنین فرهنگی، دینی و مذهبی دانست و گفت: ایران از نظر جغرافیایی شرایطی دارد که می‌تواند اراده خود را در جهان اعمال کند. تنگه هرمز و کوه‌های ایران نمونه‌هایی از این اقتدار هستند.

سرکار ایران را از نظر اقتصادی غنی و ثروتمند توصیف کرد و افزود: اقتدار فرهنگی، دینی و مذهبی مردم ایران نیز بسیار مهم است؛ مردمی که با تکیه بر این باورها در برابر فشارهای خارجی ایستادگی می‌کنند.

به باور او، پایه و اساس همه این مؤلفه‌ها، اقتدار علم و فناوری است. اگر کشوری در علم و فناوری پیشرفته باشد، می‌تواند اقتدار نظامی نیز به دست آورد؛ زیرا جنگ‌های امروز دیگر مانند گذشته مبتنی بر توپ و تانک نیست، بلکه بر پایه فناوری شکل گرفته است.

سرکار با اشاره به ابزارهایی مانند پهپاد، سامانه‌های پدافندی و رادار، تأکید کرد که اقتدار نظامی مستقیماً با اقتدار فناوری گره خورده است.

به گفته او، کشورهای پیشرفته از نظر فناوری، اقتصادی پویا و وابسته‌ساز برای دیگر کشورها خواهند داشت. به همین دلیل، اولین اقدام آمریکا و کشورهای غربی اعمال فشار و محاصره اقتصادی است؛ زیرا می‌دانند اگر کشوری به فناوری روز دست یابد، کنترل آن دشوار خواهد شد.

سرکار تصریح کرد: وقتی اقتدار نظامی و اقتصادی در کنار هم قرار گیرد، اقتدار اجتماعی شکل می‌گیرد؛ چون مردم امنیت، معیشت و امید به آینده می‌خواهند. با فراهم شدن این سه مؤلفه، اقتدار دیپلماسی نیز در عرصه جهانی به دست می‌آید.

او درباره نقش رهبری در پیشرفت فناوری گفت: ایشان عمیقاً به این موضوع ایمان داشتند و شخصاً آن را دنبال می‌کردند؛ به‌گونه‌ای که در حوزه نانو، سکان هدایت پیشرفت با نظر ایشان پیش می‌رفت. حداکثر هر سه ماه یک بار گزارش خصوصی از آخرین پیشرفت‌ها درخواست و پس از ارائه، رهنمودهای لازم داده می‌شد.

سرکار در پایان یادآور شد: نخستین دیداری که در کلیپ مشاهده شد مربوط به سال ۱۳۸۴ است، در حالی که پایه‌گذاری حوزه نانو در سال ۱۳۸۲ و در دولت خاتمی انجام شد. پس از تغییر دولت و در ابتدای دولت احمدی‌نژاد، برنامه راهبردی آماده شده بود و خدمت رهبری رسیدند.

رییس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی در ادامه گفت: زمانی که برنامه راهبردی ارائه شد، رهبری گفتند پیش از آنکه ایشان صحبت کنند، هر کس پیشنهادی دارد بیان کند. او در آن جلسه عنوان کرد که دولت تغییر کرده و طبیعی است هر دولتی افرادی همسو با سیاست‌های خود را به کار بگیرد.

او افزود: رهبری در همان جلسه از ستاد نانو به عنوان یک «خانواده» یاد کردند و توصیه کردند که این مجموعه حفظ شود. نتیجه این نگاه این بود که ستاد نانو با شش دولت کار کرد؛ از دولت خاتمی، دو دوره احمدی‌نژاد، دو دوره روحانی و ابتدای دولت رئیسی.

سرکار این استمرار تفکر و اراده را دلیل پیشرفت فناوری نانو در کشور دانست به‌طوری که امروز از بسیاری از کشورهای اروپایی، ژاپن و کره جنوبی جلوتر هستیم.

به گفته رییس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی ، در بخشی از کلیپ اشاره شده بود که بودجه جهانی حوزه نانو در آن زمان حدود ۸ میلیارد دلار بود. آنها در ابتدا هدفگذاری کرده بودند به یک درصد سهم جهانی برسند، در حالی که حتی یک‌دهم درصد هم سهم نداشتند.

سرکار افزود: رهبری پرسیدند چرا یک درصد و چرا کمتر یا بیشتر نه؟ آنها توضیح دادند که حدود یک درصد جمعیت جهان را دارند و حداقل باید ده برابر رشد کنند تا به سهم خود برسند.

به گفته وی، رهبری سپس هدفگذاری را روی دو درصد قرار دادند به دو دلیل: اول اینکه ایران کشوری بزرگ با جوانان بسیار بااستعداد است و دوم اینکه روی توانمندی جوانان و ظرفیت‌های کشور کمتر از حد واقعی حساب شده است.

سرکار گفت: در ادامه مسیر، در حوزه تولید علمی نانو حتی به حدود ۵.۸ درصد سهم جهانی رسیدیم که دستاورد مهمی محسوب می‌شود.

او اضافه کرد: رهبر شهید همچنین درباره میزان سرمایه‌گذاری سؤال کردند و فرمودند اگر هدف دو درصد از سهم جهانی است، باید حداقل معادل دو درصد از بودجه جهانی نیز سرمایه‌گذاری شود.

به گفته سرکار، در آن جلسه رهبر شهید گفتند بودجه جهانی حدود ۸ میلیارد دلار است؛ یک درصد آن حدود ۸۰ میلیون دلار و دو درصد حدود ۱۶۰ میلیون دلار می‌شود. سپس خطاب به مسئول مربوطه تأکید کردند که بودجه ستاد نانو در آن سال حدود ۱۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شود که با نرخ دلار آن زمان معادل حدود ۱۵۰ میلیون دلار بود.

رییس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی ادامه داد: رهبر شهید در همان جلسه تأکید کردند که وقتی به اهداف تعیین‌شده می‌رسید، قله‌های جدیدی نمایان می‌شود و باید اهداف بلندتری برای آینده تعیین کنید.

او در پایان گفت: خدا را شاهد می‌گیرم که تمام این مسیر دقیقاً بر اساس همان هدفگذاری‌ها طی شد و گام‌به‌گام به اهداف تعیین‌شده رسیدند و مسیر توسعه فناوری نانو در کشور با همان نگاه و هدایت‌ها پیش رفت.