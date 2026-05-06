سریال «صدای قلب من» روی آنتن شبکه دو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، مجموعه هفت‌ قسمتی «صدای قلب من» محصول خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ (آرمان) به نویسندگی و کارگردانی محمدمهدی چوپانی ساخته شده است که از شنبه ۱۹ اردیبهشت حوالی ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

مجموعه تلویزیونی «صدای قلب من» روایتی احساسی و تأمل‌برانگیز از عشق، انتظار، ایمان، رذالت و اصالت انسانی را در قالبی داستانی و امروزی به تصویر می‌کشد. این مجموعه با تمرکز بر فراز و فرودهای زندگی و آزمون‌های دشوار انسان، بر این باور تأکید می‌کند که پایان تاریکی، روشنایی است، به شرط صبر و پایداری.

این سریال به نویسندگی و کارگردانی محمدمهدی چوپانی و تهیه‌کنندگی رسول آذرسرا تولید شده است. در این مجموعه هنرمندانی از جمله سوگل طهماسبی، مرتضی امینی‌تبار، مینا شفیعی، اعظم کبودیان و آرزو تهرانی، با حضور علیرضا جلالی‌تبار، علی اوسیوند و نسرین نکیسا به ایفای نقش پرداخته‌اند.

همچنین در بخش‌های فنی این اثر، میثم ریاحی به عنوان مدیر فیلمبرداری و مجری طرح، محمدمهدی عسگرپور به عنوان مشاور فیلمنامه و کارگردانی، امیر سلیمانی دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، و مریم بابایی به عنوان منشی صحنه حضور داشته‌اند. تدوین سریال را سجاد عسگرپور بر عهده داشته و شهرام توانا طراحی گریم، فریاد صالحی طراحی صحنه و لباس، جواد مقدس مدیریت صدابرداری، عرفان یزدی صداگذاری و امین عسکریان ساخت موسیقی این مجموعه را انجام داده‌اند.

