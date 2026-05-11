حامدیخواه: کمبود نیروی آموزشی در ساوه به ۱۲ هزار ساعت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حامدیخواه ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته سپاس معلم که در اداره آموزش و پرورش ساوه برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر آموزش در مدارس به صورت غیرحضوری ادامه دارد و برگزاری کلاس‌های حضوری ممنوع است.

وی افزود: امتحانات دانش‌آموزان از نهم خردادماه آغاز و تا اوایل تیرماه ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود امتحانات مقطع متوسطه به صورت حضوری برگزار شود، مگر آنکه شورای تأمین استان مرکزی تصمیم دیگری اتخاذ کند.

رئیس اداره آموزش و پرورش ساوه با اشاره به شناسایی دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل گفت: ۲۸۰ دانش‌آموز که حتی در پایه اول ابتدایی ثبت‌نام نکرده بودند شناسایی شدند که به جز سه نفر، برای آغاز تحصیل سایر دانش‌آموزان اقدامات لازم انجام شده است.

حامدیخواه همچنین به کمبود نیروی آموزشی در ساوه اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۲۰ هزار ساعت کمبود حق‌التدریس داشتیم که با جذب نیروهای جدید این رقم به ۱۲ هزار ساعت کاهش یافته است، با این حال در مجموع به حدود ۵۰۰ دبیر نیاز داریم.

وی ادامه داد: سال گذشته برای نخستین بار ۲۵۰ دانشجوی تربیت معلم برای ساوه جذب شدند.

رئیس اداره آموزش و پرورش ساوه با اشاره به آمار دانش‌آموزان و کارکنان این شهرستان بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۵۸ هزار دانش‌آموز در ساوه تحصیل می‌کنند و حدود ۳ هزار نفر پرسنل شاغل و ۳۲۰۰ نفر پرسنل بازنشسته در مجموعه آموزش و پرورش این شهرستان حضور دارند.

وی با تأکید بر جایگاه ارزشمند فرهنگیان بازنشسته گفت: امسال در کنار ۱۰ معلم نمونه شاغل، از ۱۰ معلم نمونه بازنشسته نیز تقدیر شد.

حامدیخواه اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷۵ درصد مدارس ساوه به صورت دو شیفته فعالیت می‌کنند و تلاش آموزش و پرورش بر این است که مدارس به سمت تک‌شیفته شدن و فعالیت در نوبت صبح حرکت کنند.

۱۴ پروژه آموزشی در سطح شهرستان ساوه تعریف شده

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش شهرستان ساوه، در این نشست با اشاره به اقدامات عمرانی و پشتیبانی انجام‌شده گفت: در راستای تحقق سیاست‌های دولت و وزارت آموزش و پرورش مبنی بر گسترش عدالت آموزشی، در سال جاری ۱۴ پروژه آموزشی در سطح شهرستان ساوه تعریف شده است.

سید حسین متولی‌زاده افزود: از میان این پروژه‌ها تاکنون چهار مدرسه افتتاح و به بهره‌برداری رسیده و همچنین دو مدرسه روستایی به همراه یک سالن چندمنظوره تکمیل و مورد استفاده قرار گرفته است.

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش ساوه با اشاره به یکی از طرح‌های شاخص آموزشی شهرستان اظهار کرد: مجتمع آموزشی «بام ساوه» با مساحت ۲۸ هزار متر مربع و با مشارکت خیر نیک‌اندیش، آقای عسگریان، در حال احداث است که در حال حاضر حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

متولی‌زاده ادامه داد: همچنین پروژه ساخت مدرسه شهید کاظمی به پیمانکار واگذار شده و عملیات اجرایی آن به‌زودی آغاز خواهد شد.

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش ساوه به اقدامات انجام‌شده در حوزه پشتیبانی مدارس اشاره کرد و گفت: در سال جاری بیش از ۸۰۰ صندلی در میان مدارس توزیع شده، نیمکت‌های فرسوده تعمیر و بازسازی شده و پنج هزار لامپ نیز برای بهبود روشنایی مدارس در اختیار واحدهای آموزشی قرار گرفته است.