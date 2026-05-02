فرهنگیان ساوجی با ایثار و تعهد چراغ آموزش را روشن نگه داشتند

به گزارش خبرنگار مهر،عبدالرضا حامدیخواه پیش از ظهر شنبه در مراسم روز معلم که در دبیرستان دخترانه جراحی زاده ساوه برگزارشد، با گرامیداشت مقام معلم و قدردانی از تلاشهای فرهنگیان، اظهار کرد: معلمان همواره در طول تاریخ نقش اساسی در رشد و پیشرفت جامعه ایفا کردهاند و در سختترین شرایط نیز رسالت خطیر تعلیم و تربیت را رها نکردهاند.
وی افزود: در دوران جنگ و شرایط دشوار، زمانی که بسیاری از بخشهای جامعه با محدودیتها و مشکلات فراوان روبهرو بودند، معلمان با روحیهای سرشار از تعهد و ایثار در کلاسهای درس حضور یافتند و اجازه ندادند چرخه آموزش متوقف شود.
حامدیخواه گفت: این قشر زحمتکش با وجود کمبود امکانات و شرایط سخت، با انگیزهای مضاعف به آموزش دانشآموزان ادامه دادند و ثابت کردند که رسالت معلمی فراتر از یک شغل و در حقیقت یک مسئولیت بزرگ اجتماعی و فرهنگی است.
رئیس آموزش و پرورش ساوه با اشاره به جایگاه ویژه معلمان در جامعه، تاکید کرد: آینده هر کشور در گرو تربیت نسل آگاه، مسئولیتپذیر و توانمند است و این مهم تنها با تلاش و دلسوزی معلمان محقق میشود،معلمان با انتقال دانش، مهارت و ارزشهای انسانی به دانشآموزان، نقش مهمی در شکلگیری شخصیت و هویت نسل آینده دارند.
حامدی خواه ادامه داد: فرهنگیان نه تنها آموزگاران علم و دانش هستند، بلکه الگوهای اخلاق، مسئولیتپذیری و امید برای دانشآموزان به شمار میروند،آنان با صبر، دلسوزی و تلاش بیوقفه، زمینه رشد فکری و فرهنگی جامعه را فراهم میکنند و پایههای توسعه پایدار هر کشور را شکل میدهند.
وی تصریح کرد: اکنون نیز در شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادی، معلمان با همان روحیه مسئولیتپذیری و تعهد گذشته در مدارس حضور دارند و با تمام توان در مسیر آموزش و تربیت نسل آینده گام برمیدارند.
رئیس آموزش و پرورش ساوه با تبریک روز معلم به تمامی فرهنگیان، از تلاشهای آنان در مسیر اعتلای علمی و اخلاقی دانشآموزان قدردانی کرد و گفت: تجلیل از مقام معلم در حقیقت تجلیل از علم، آگاهی و آینده روشن جامعه است.
تجلیل از دببران این دبیرستان و بازدید از چندمدرسه شهری و روستای همزمان با هفته معلم از دیگر برنامه ها بود.
