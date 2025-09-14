به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حامدیخواه، ظهر یکشنبه در نشست مدیران مدارس ابتدایی با محوریت پروژه مهر ۱۴۰۴، از اقامه نماز جماعت به عنوان اولویت نخست برنامه‌های پرورشی مدارس در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: نماز ستون دین و رکن اساسی فعالیت‌های پرورشی است و بر همین اساس، زنگ مهر در ظهر روز اول مهرماه، به صورت نمادین در تمامی مدارس شهرستان با برگزاری نماز جماعت نواخته خواهد شد تا این فرهنگ در بین دانش‌آموزان نهادینه شود.

رئیس آموزش و پرورش ساوه با تأکید بر نقش معنوی و اجتماعی نماز جماعت گفت: اقامه نماز در مدارس نه تنها یک فریضه دینی است، بلکه می‌تواند در تقویت روحیه انضباط، وحدت و همدلی دانش‌آموزان اثرگذار باشد و امید است این برنامه به یک الگو و نقطه عطف در سال تحصیلی جدید تبدیل شود.

حامدیخواه با اشاره به اهمیت حمایت از دانش‌آموزان در معرض آسیب‌های اجتماعی بیان کرد: مدیران مدارس باید نسبت به دانش‌آموزان آسیب‌پذیر حساسیت ویژه‌ای داشته باشند و موارد شناسایی‌شده را به نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) ارجاع دهند و چنانچه هر یک از مدیران، دانش‌آموزان را به مثابه فرزندان خود ببینند، بهتر می‌توانند مشکلاتشان را درک و برای رفع آسیب‌ها تلاش کنند.

وی افزود: پروژه مهر امسال باید علاوه بر آماده‌سازی فضاهای آموزشی، بر پرورش اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموزان نیز متمرکز باشد و باید اذعان کرد که مدارس باید محیطی شاد، ایمن و پرنشاط باشند تا دانش‌آموزان با انگیزه و امید به یادگیری بپردازند.

رئیس آموزش و پرورش ساوه گفت: تلاش ما این است که با همکاری همه عوامل مدرسه، سال تحصیلی جدید را با نشاط، موفقیت و سلامت آغاز کنیم، امنیت روانی و فیزیکی دانش‌آموزان، در کنار ارتقای کیفیت آموزش، از اولویت‌های اصلی است و امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت مستمر، مسیر رشد و تعالی دانش‌آموزان را هموار کنیم.

حامدیخواه ادامه داد: در سال تحصیلی جدید بیش از ۵۵ هزار دانش‌آموز در قالب یک هزار و ۷۰۰ کلاس درس و ۳۰۰ مدرسه در سطح شهرستان تحصیل خواهند کرد که از این میان حدود ۳۰ هزار نفر در مقطع ابتدایی هستند.