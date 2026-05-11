انجام اقدامات زیرساختی برای اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، طاهر موهبتی، در جلسه ارائه گزارش سالانه برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴ و تبیین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ با حضور مسئولان برنامههای عملیاتی ستاد وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت برنامهریزی منسجم در پیشبرد اهداف نظام سلامت، اظهار داشت: تمامی اقدامات زیرساختی لازم برای اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع انجام شده و بسترهای لازم برای اجرای مؤثر این برنامه فراهم است.
وی همچنین بر ضرورت دقت در ارزیابی عملکرد برنامههای عملیاتی تأکید کرد و گفت: ارزیابی انطباق فعالیتهای خوداظهاریشده در برنامه عملیاتی توسط دانشگاههای علوم پزشکی باید بهطور دقیق مورد صحتسنجی قرار گیرد تا اجرای برنامهها بر اساس واقعیتهای عملکردی مورد بررسی قرار گیرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به اهمیت هماهنگی میان سیاستگذاریها و تخصیص منابع خاطرنشان کرد: رویکردهای بودجهای باید با سیاستها و اولویتهای نظام سلامت همسو باشد تا امکان تحقق برنامهها و دستیابی به اهداف تعیینشده فراهم شود.
نظر شما