ارائه خدمات تخصصی به ۱۲۸ بیمار تالاسمی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جمشیدی روز دوشنبه با اشاره به اهمیت افزایش آگاهی عمومی درباره بیماری تالاسمی اظهار کرد: تالاسمی یک بیماری ژنتیکی و ارثی خون است که در آن بدن قادر به تولید مقدار کافی هموگلوبین سالم نیست و این مسئله می‌تواند منجر به کم‌خونی شدید، ضعف، خستگی مفرط و بروز اختلال در اندام‌های مختلف بدن شود.

وی با بیان اینکه تالاسمی در سه نوع مینور، اینترمدیا و ماژور بروز می‌کند، افزود: در نوع مینور معمولاً علائم خفیف است و فرد ممکن است بدون نشانه‌های جدی زندگی کند، اما در نوع ماژور بیماران نیازمند دریافت منظم خون و مراقبت‌های درمانی مستمر و مادام‌العمر هتند.

رئیس اداره مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به شعار امسال روز جهانی تالاسمی با عنوان «عدم پنهان ماندن، یافتن ناشناخته‌ها؛ حمایت از نادیده‌ها» گفت: این شعار بر ضرورت تشخیص به‌موقع، شناسایی ناقلان، توجه ویژه به بیماران و گسترش عادلانه خدمات آگاهی‌بخشی، غربالگری و درمان تأکید دارد.

جمشیدی با اشاره به قرار گرفتن ایران در کمربند تالاسمی جهان خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های غربالگری پیش از ازدواج در کشور نقش مهم و مؤثری در کاهش تولد نوزادان مبتلا به تالاسمی ماژور داشته و این برنامه یکی از موفق‌ترین اقدامات پیشگیرانه در حوزه سلامت به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۲۸ بیمار مبتلا به تالاسمی در استان آذربایجان شرقی شناسایی شده‌اند که خدمات درمانی مورد نیاز آنان از جمله تزریق منظم خون، دریافت داروهای خوراکی و تزریقی دفع آهن و مراقبت‌های تخصصی در مراکز درمانی استان ارائه می‌شود.

جمشیدی تصریح کرد: این خدمات در مراکزی همچون بیمارستان امام رضا(ع)، بیمارستان کودکان مردانی آذر و همچنین مراکز درمانی شهرستان‌های استان ارائه می‌شود و تلاش بر این است که بیماران بدون دغدغه و با دسترسی مناسب از خدمات استاندارد درمانی بهره‌مند شوند.

وی در پایان تأکید کرد: افزایش آگاهی عمومی، انجام آزمایش‌های پیش از ازدواج، حمایت‌های اجتماعی و کاهش انگ نسبت به بیماران تالاسمی از مهم‌ترین راهکارها برای کنترل این بیماری و ارتقای کیفیت زندگی مبتلایان است.