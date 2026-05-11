۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹

ارائه خدمات تخصصی به ۱۲۸ بیمار تالاسمی در آذربایجان شرقی

تبریز- رئیس اداره مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز از تحت پوشش بودن ۱۲۸ بیمار تالاسمی در مراکز درمانی تخصصی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جمشیدی روز دوشنبه با اشاره به اهمیت افزایش آگاهی عمومی درباره بیماری تالاسمی اظهار کرد: تالاسمی یک بیماری ژنتیکی و ارثی خون است که در آن بدن قادر به تولید مقدار کافی هموگلوبین سالم نیست و این مسئله می‌تواند منجر به کم‌خونی شدید، ضعف، خستگی مفرط و بروز اختلال در اندام‌های مختلف بدن شود.

وی با بیان اینکه تالاسمی در سه نوع مینور، اینترمدیا و ماژور بروز می‌کند، افزود: در نوع مینور معمولاً علائم خفیف است و فرد ممکن است بدون نشانه‌های جدی زندگی کند، اما در نوع ماژور بیماران نیازمند دریافت منظم خون و مراقبت‌های درمانی مستمر و مادام‌العمر هتند.

رئیس اداره مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به شعار امسال روز جهانی تالاسمی با عنوان «عدم پنهان ماندن، یافتن ناشناخته‌ها؛ حمایت از نادیده‌ها» گفت: این شعار بر ضرورت تشخیص به‌موقع، شناسایی ناقلان، توجه ویژه به بیماران و گسترش عادلانه خدمات آگاهی‌بخشی، غربالگری و درمان تأکید دارد.

جمشیدی با اشاره به قرار گرفتن ایران در کمربند تالاسمی جهان خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های غربالگری پیش از ازدواج در کشور نقش مهم و مؤثری در کاهش تولد نوزادان مبتلا به تالاسمی ماژور داشته و این برنامه یکی از موفق‌ترین اقدامات پیشگیرانه در حوزه سلامت به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۲۸ بیمار مبتلا به تالاسمی در استان آذربایجان شرقی شناسایی شده‌اند که خدمات درمانی مورد نیاز آنان از جمله تزریق منظم خون، دریافت داروهای خوراکی و تزریقی دفع آهن و مراقبت‌های تخصصی در مراکز درمانی استان ارائه می‌شود.

جمشیدی تصریح کرد: این خدمات در مراکزی همچون بیمارستان امام رضا(ع)، بیمارستان کودکان مردانی آذر و همچنین مراکز درمانی شهرستان‌های استان ارائه می‌شود و تلاش بر این است که بیماران بدون دغدغه و با دسترسی مناسب از خدمات استاندارد درمانی بهره‌مند شوند.

وی در پایان تأکید کرد: افزایش آگاهی عمومی، انجام آزمایش‌های پیش از ازدواج، حمایت‌های اجتماعی و کاهش انگ نسبت به بیماران تالاسمی از مهم‌ترین راهکارها برای کنترل این بیماری و ارتقای کیفیت زندگی مبتلایان است.

