گردنه بیژن دنا ظرف چند روز آینده بازگشایی می شود

حمیدرضا پیمانجو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گردنه بیژن مرز جاده ای در استان کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان است، گفت: هر ساله با آغاز بارش ها در فصل پاییز و زمستان، این گردنه در محور سی سخت-پادنا به علت بارش سنگین برف مسدود می شود.

وی با بیان اینکه ارتفاع برف در این محور به ۵ الی ۶ متر می رسد، اظهار کرد: عملیات بازگشایی گردنه بیژن از سه روز پیش آغاز شده و حداکثر تا دو روز آینده بازگشایی می شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای کهگیلویه و بویراحمد افزود: در حال حاضر چهار دستگاه ماشین آلات راهداری سنگین در محدوده استان کهگیلویه و بویر احمد در حال انجام عملیات بازگشایی این محور هستند.

وی با اشاره به اهمیت این مسیر گفت: تلاش مجموعه راهداری بر این است که تردد در این گردنه در سریع‌ترین زمان ممکن برقرار شود.