۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۰۴

گردنه بیژن دنا ظرف چند روز آینده بازگشایی می شود

یاسوج- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد از آغاز عملیات بازگشایی گردنه بیژن دنا تا چند روز آینده خبر داد.

حمیدرضا پیمانجو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گردنه بیژن مرز جاده ای در استان کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان است، گفت: هر ساله با آغاز بارش ها در فصل پاییز و زمستان، این گردنه در محور سی سخت-پادنا به علت بارش سنگین برف مسدود می شود.

وی با بیان اینکه ارتفاع برف در این محور به ۵ الی ۶ متر می رسد، اظهار کرد: عملیات بازگشایی گردنه بیژن از سه روز پیش آغاز شده و حداکثر تا دو روز آینده بازگشایی می شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای کهگیلویه و بویراحمد افزود: در حال حاضر چهار دستگاه ماشین آلات راهداری سنگین در محدوده استان کهگیلویه و بویر احمد در حال انجام عملیات بازگشایی این محور هستند.

وی با اشاره به اهمیت این مسیر گفت: تلاش مجموعه راهداری بر این است که تردد در این گردنه در سریع‌ترین زمان ممکن برقرار شود.

