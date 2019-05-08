  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۵۱

در شهرستان بویراحمد؛

تلاش برای بازگشایی گردنه بیژن/ ارتفاع برف به بیش از ۵ متر می رسد

تلاش برای بازگشایی گردنه بیژن/ ارتفاع برف به بیش از ۵ متر می رسد

یاسوج- تلاش نیروهای راهداری برای بازگشایی مسیر سی سخت به پادنا در گردنه بیژن ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محور ارتباطی سی سخت به پادنا در منطقه گردنه بیژن از جمله مسیرهای ارتباطی پر بارش کهگیلویه و بویراحمد محسوب شده که همه ساله به علت بارش سنگین برف و عدم ایمنی کافی تا اردیبهشت ماه مسدود و مسیر جایگزین برای آن اعلام می‌شود.

با توقف بارندگی در این منطقه ماشین آلات سنگین راهداری عازم گردنه بیژن شده تا بازگشایی آن را عملیاتی کنند.

ارتفاع برف در مناطقی از جاده به بیش از پنج متر نیز می‌رسد و بیش از ۱۰ روز دیگر بازگشایی مسیر زمان خواهد برد.

تجهیزات راهداری در منطقه مستقر شده و عملیات بازگشایی مسیر ادامه دارد.

گردنه بیژن ارتباط شهر سی سخت به پادنا را محقق می‌کند.

کد مطلب 4611742

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها