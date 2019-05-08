تلاش برای بازگشایی گردنه بیژن/ ارتفاع برف به بیش از ۵ متر می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محور ارتباطی سی سخت به پادنا در منطقه گردنه بیژن از جمله مسیرهای ارتباطی پر بارش کهگیلویه و بویراحمد محسوب شده که همه ساله به علت بارش سنگین برف و عدم ایمنی کافی تا اردیبهشت ماه مسدود و مسیر جایگزین برای آن اعلام می‌شود.

با توقف بارندگی در این منطقه ماشین آلات سنگین راهداری عازم گردنه بیژن شده تا بازگشایی آن را عملیاتی کنند.

ارتفاع برف در مناطقی از جاده به بیش از پنج متر نیز می‌رسد و بیش از ۱۰ روز دیگر بازگشایی مسیر زمان خواهد برد.

تجهیزات راهداری در منطقه مستقر شده و عملیات بازگشایی مسیر ادامه دارد.

گردنه بیژن ارتباط شهر سی سخت به پادنا را محقق می‌کند.