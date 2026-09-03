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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

سارقان باغات گردو در دورود دستگیر شدند

سارقان باغات گردو در دورود دستگیر شدند

دورود - فرمانده انتظامی دورود از دستگیری چهار سارق که با دستبرد به باغات گردوی شهرستان، اقدام به سرقت این محصول کرده بودند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی نوربان در سخنانی، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت گردو از باغات شهرستان دورود، رسیدگی به موضوع و شناسایی عوامل این سرقت‌ها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پاسگاه «ژان» دورود با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و هماهنگی‌های قضائی، موفق شدند چهار سارق را شناسایی و در عملیاتی ضربتی، هر چهار متهم دستگیر و در بازرسی از دو خودرو پژو و پراید آنها، بیش از ۵۰۰ کیلوگرم گردوی سرقتی کشف شد.

فرمانده انتظامی دورود ضمن تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با سارقان محصولات کشاورزی، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

کد مطلب 6936392

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