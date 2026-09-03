سارقان باغات گردو در دورود دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی نوربان در سخنانی، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت گردو از باغات شهرستان دورود، رسیدگی به موضوع و شناسایی عوامل این سرقت‌ها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پاسگاه «ژان» دورود با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و هماهنگی‌های قضائی، موفق شدند چهار سارق را شناسایی و در عملیاتی ضربتی، هر چهار متهم دستگیر و در بازرسی از دو خودرو پژو و پراید آنها، بیش از ۵۰۰ کیلوگرم گردوی سرقتی کشف شد.

فرمانده انتظامی دورود ضمن تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با سارقان محصولات کشاورزی، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.