به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی مدیریت بحران استان یزد، احسان بالاکتفی، با اشاره به هشدارهای قبلی و با توجه به وقوع پدیده گردوغبار و هوای ناسالم در مناطق مختلف استان، مجموعه‌ای از توصیه‌های ایمنی و احتیاطی را به شهروندان ارائه کرد.

وی بر همکاری شهروندان با نیروهای امدادی، خدماتی، انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و از مردم خواست در شرایط ناپایدار جوی، توصیه‌های دستگاه‌های مربوطه را جدی بگیرند.

بالاکتفی همچنین توصیه کرد گروه‌های حساس جامعه از جمله کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، فعالیت خود در فضای باز را کاهش دهند و عموم شهروندان نیز در صورت ضرورت حضور در فضای باز، از ماسک مناسب استفاده کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با اشاره به احتمال وزش باد، بر ثابت و مهار کردن سازه‌های موقت و وسایلی که ممکن است بر اثر وزش باد جابه‌جا یا به اطراف پرتاب شوند تأکید کرد.

وی همچنین درباره ترددهای جاده‌ای هشدار داد و گفت: در مناطق متاثر از گردوغبار که کاهش دید افقی وجود دارد، رانندگان باید تا زمان عبور توفان و بهبود دید افقی، از ادامه مسیر خودداری کرده و در خارج از جاده و محل امن توقف کنند.

بالاکتفی در پایان بر رعایت اصول ایمنی و توجه شهروندان به هشدارهای رسمی دستگاه‌های مسئول برای کاهش خطرات ناشی از ناپایداری جوی تأکید کرد.