اعتراض مردمی به عملکرد مسئولان فرهنگی همدان در رابطه با زیست عفیفانه

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از بانوان و شهروندان دغدغهمند همدان صبح امروز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه با حضور در مقابل استانداری همدان خواستار توجه ویژه مسئولان اجرایی و نظارتی به موضوع عفاف، حجاب و صیانت از ارزشهای دینی و فرهنگی در سطح جامعه شدند.
این گردهمایی که از ساعت ۹ صبح آغاز شد با حضور گروههای مختلفی از بانوان محجبه، فعالان فرهنگی و خانوادهها همراه بود و حاضران با در دست داشتن دستنوشتهها و پلاکاردهایی با محوریت مفاهیمی چون «حجاب و عفاف»، «حیا»، «حریم خانواده» و «امنیت جامعه» بر لزوم حفظ هنجارهای عمومی و مقابله با پدیده بد پوششی و برهنگی فرهنگی در اماکن عمومی و شهری تاکید کردند.
شرکتکنندگان در این تجمع هدف اصلی از حضور میدانی خود را اعلام هشدار نسبت به تضعیف باورهای دینی و آسیبهای ناشی از بیتوجهی به پوشش مناسب عنوان کردند.
در خلال این تجمع مردمی شعارها و مضامین مندرج بر روی پلاکاردها عمدتا متوجه مطالبات شفاف از مسئولان استانی و دستگاههای ذیربط بود. بانوان حاضر در این تجمع با در دست داشتن پرچمهای ایران و پرچم سرخ خوانخواهی و عکس رهبر شهید انقلاب خواستار رسیدگی به وضع حجاب در شهر شدند.
مهمترین موضوعات و مطالبات مطرحشده در این گردهمایی تاکید بر اهمیت آموزش، آگاهیبخشی و ترویج الگوهای شایسته پوشش اسلامی از طریق نهادهای متولی فرهنگ، آموزش و پرورش و رسانهها، لزوم ورود مسئولانه مراجع ذیصلاح به منظور جلوگیری از ترویج سازمانیافته فرهنگ برهنگی و مصادیق منافی عفت عمومی و ضرورت ارائه گزارشهای شفاف و ملموس از اقدامات نهادهای مسئول به افکار عمومی و جامعه بود.
شرکتکنندگان نسبت به انفعال دستگاههای فرهنگی در انجام وظایف ذاتی خود و کوتاهی درخصوص تدوین و اجرای برنامههای زیربنایی و اثربخش برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب گلایه مند بودند.
معترضان به وضعیت حجاب و عفاف در همدان در تجمع مقابل استانداری همدان از مدیران فرهنگی خواستند تا ضمن پایان دادن به رویکردهای کلیشهای و خنثی نسبت به عملکرد ضعیف خود در قبال صیانت از ارزشهای دینی پاسخگو بوده و در راستای اصلاح وضعیت فرهنگی جامعه اقدامات عملی و نتیجهگرایی را در دستور کار خود قرار دهند.
در این مراسم خودخوش مردمی شرکتکنندگان بر حفظ کرامت زن مسلمان و جایگاه والای خانواده در مبانی اسلامی و ملی تاکید کردند.
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