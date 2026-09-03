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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

اعتراض مردمی به عملکرد مسئولان فرهنگی همدان در رابطه با زیست عفیفانه

اعتراض مردمی به عملکرد مسئولان فرهنگی همدان در رابطه با زیست عفیفانه

همدان-بانوان و شهروندان دغدغه‌مند همدانی با حضور مقابل استانداری همدان نسبت به انفعال دستگاه‌های فرهنگی در انجام وظایف ذاتی خود و کوتاهی در زمینه فرهنگ حجاب و عفاف اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از بانوان و شهروندان دغدغه‌مند همدان صبح امروز پنج‌شنبه ۱۲ شهریورماه با حضور در مقابل استانداری همدان خواستار توجه ویژه مسئولان اجرایی و نظارتی به موضوع عفاف، حجاب و صیانت از ارزش‌های دینی و فرهنگی در سطح جامعه شدند.

این گردهمایی که از ساعت ۹ صبح آغاز شد با حضور گروه‌های مختلفی از بانوان محجبه، فعالان فرهنگی و خانواده‌ها همراه بود و حاضران با در دست داشتن دست‌نوشته‌ها و پلاکاردهایی با محوریت مفاهیمی چون «حجاب و عفاف»، «حیا»، «حریم خانواده» و «امنیت جامعه» بر لزوم حفظ هنجارهای عمومی و مقابله با پدیده بد پوششی و برهنگی فرهنگی در اماکن عمومی و شهری تاکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع هدف اصلی از حضور میدانی خود را اعلام هشدار نسبت به تضعیف باورهای دینی و آسیب‌های ناشی از بی‌توجهی به پوشش مناسب عنوان کردند.

اعتراض مردمی به عملکرد مسئولان فرهنگی همدان در رابطه با زیست عفیفانه

در خلال این تجمع مردمی شعارها و مضامین مندرج بر روی پلاکاردها عمدتا متوجه مطالبات شفاف از مسئولان استانی و دستگاه‌های ذی‌ربط بود. بانوان حاضر در این تجمع با در دست داشتن پرچم‌های ایران و پرچم سرخ خوانخواهی و عکس رهبر شهید انقلاب خواستار رسیدگی به وضع حجاب در شهر شدند.

مهمترین موضوعات و مطالبات مطرح‌شده در این گردهمایی تاکید بر اهمیت آموزش، آگاهی‌بخشی و ترویج الگوهای شایسته پوشش اسلامی از طریق نهادهای متولی فرهنگ، آموزش و پرورش و رسانه‌ها، لزوم ورود مسئولانه مراجع ذی‌صلاح به منظور جلوگیری از ترویج سازمان‌یافته فرهنگ برهنگی و مصادیق منافی عفت عمومی و ضرورت ارائه گزارش‌های شفاف و ملموس از اقدامات نهادهای مسئول به افکار عمومی و جامعه بود.

شرکت‌کنندگان نسبت به انفعال دستگاه‌های فرهنگی در انجام وظایف ذاتی خود و کوتاهی درخصوص تدوین و اجرای برنامه‌های زیربنایی و اثربخش برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب گلایه مند بودند.

معترضان به وضعیت حجاب و عفاف در همدان در تجمع مقابل استانداری همدان از مدیران فرهنگی خواستند تا ضمن پایان دادن به رویکردهای کلیشه‌ای و خنثی نسبت به عملکرد ضعیف خود در قبال صیانت از ارزش‌های دینی پاسخگو بوده و در راستای اصلاح وضعیت فرهنگی جامعه اقدامات عملی و نتیجه‌گرایی را در دستور کار خود قرار دهند.

اعتراض مردمی به عملکرد مسئولان فرهنگی همدان در رابطه با زیست عفیفانه

در این مراسم خودخوش مردمی شرکت‌کنندگان بر حفظ کرامت زن مسلمان و جایگاه والای خانواده در مبانی اسلامی و ملی تاکید کردند.

کد مطلب 6936200

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