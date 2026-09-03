 سامانه ۱۳۷؛ ظرفیت مؤثر برای شنیدن صدای مردم و ارتقای عملکرد شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واحدیان ظهر پنج شنبه در جلسه ۴۳۵ شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به فعالیت سامانه ۱۳۷، اظهار کرد: این سامانه موضوع جدیدی نیست و حدود دو دهه است که در مجموعه شهرداریها مطرح بوده، اما در گذشته آنطور که باید خروجی و اثربخشی لازم را نداشته و بسیاری از شهروندان نیز با آن آشنایی کافی نداشتند.
وی افزود: با فعالسازی و تقویت سامانه ۱۳۷، یک ظرفیت نظارتی مؤثر و مستقیم به مجموعه شهرداری اضافه شده است که بدون واسطه، نواقص و مشکلات شهر را از زبان مردم دریافت و به مجموعه مدیریت شهری منتقل میکند و بهعنوان یک پل ارتباطی مستقیم و بیواسطه میان شهروندان و شهرداری عمل میکند.
شهردار شهرکرد با بیان اینکه استقبال شهروندان از سامانه ۱۳۷ نشاندهنده افزایش اعتماد عمومی به این بستر است، گفت: بهطور میانگین ماهانه حدود ۵۰۰ نفر به کاربران این سامانه افزوده میشوند که این موضوع نشان میدهد مردم در حال استفاده از این ظرفیت و اعتماد به آن برای بیان مشکلات و دغدغههای خود هستند.
واحدیان تأکید کرد: نباید اجازه دهیم خدشهای به اعتماد و اطمینان مردم وارد شود؛ بنابراین حوزه روابط عمومی و مسئولان مرتبط باید عملکرد سامانه ۱۳۷ را بهصورت مستمر رصد کنند و هر حوزهای که در پاسخگویی و پیگیری مطالبات مردم کوتاهی میکند، باید پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: سامانه ۱۳۷ اکنون یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد مجموعه شهرداری است و بر همین اساس، عملکرد واحدها مورد بررسی قرار میگیرد. مسئولان و مدیران باید کارتابل خود را بهصورت روزانه بررسی کنند و در صورت تأخیر یا عدم پاسخگویی، موضوع به مدیران مربوطه اعلام و پیگیری خواهد شد.
شهردار شهرکرد با تأکید بر ضرورت حفظ ارتباط مستقیم با شهروندان، تصریح کرد: هدف ما این است که مردم مشکلات و نواقص شهر را ابتدا به خود مجموعه مدیریت شهری اعلام کنند تا بتوانیم بهعنوان امین مردم، موضوع را بررسی و در حد توان نسبت به رفع آن اقدام کنیم.
واحدیان خاطرنشان کرد: زمانی که یک شهروند مستقیماً با سامانه تماس میگیرد و دغدغه خود را بدون واسطه مطرح میکند، مجموعه شهرداری نیز مسئله را دقیقتر میشناسد و میتواند برای رفع آن اقدام کند. امروز تلاش ما این است که مشکلات را از همین مسیر شناسایی، رصد و برطرف کنیم.
وی با اشاره به تحلیل پیامهای ثبتشده در سامانه ۱۳۷ گفت: صرف افزایش یا کاهش تعداد پیامها ملاک ارزیابی نیست، بلکه نوع و جنس مطالبات نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بررسی پیامها نشان میدهد برخی موضوعات بهصورت ماهانه یا فصلی تغییر میکنند و حتی در نیمه نخست و دوم سال نیز تفاوت دارند؛ از این رو، باید مشخص شود افزایش هر موضوع ناشی از چه عاملی است و آیا با یک مشکل جدید، موضوع تکراری یا مسئلهای مقطعی مواجه هستیم.
شهردار شهرکرد با بیان اینکه افزایش تماسهای مردم به خودی خود اتفاق مثبتی است، اظهار کرد: زمانی که مردم مشکلات خود را بیان میکنند، باید برای هر موضوع سناریوی مشخصی برای پیگیری و حل آن داشته باشیم و صرفاً دریافت پیام و تماس کافی نیست.
واحدیان در پایان با تأکید بر اینکه سامانه ۱۳۷ میتواند در ارتقای عملکرد کارکنان نیز مؤثر باشد، خاطرنشان کرد: وقتی کارکنان بدانند عملکرد آنها از طریق یک سامانه بهصورت مستمر رصد میشود، این موضوع میتواند به بهبود عملکرد و افزایش مسئولیتپذیری آنها کمک کند. سامانه ۱۳۷ یک ابزار نظارتی و اصلاحی است و هدف ما از آن، شناسایی مشکلات، پاسخگویی سریعتر و کاهش دغدغههای مردم است.
سامانه ۱۳۷؛ پل ارتباطی مردم با مدیریت شهری برای پاسخگویی و پیگیری مطالبات شهروندان است
ماشاالله ایزدی، رئیس شورای اسلامی شهرکرد، در جلسه ۴۳۵ شورا با اشاره به جایگاه سامانه ۱۳۷ در ارتباط میان شهروندان و مدیریت شهری، اظهار کرد: سامانه ۱۳۷ تنها یک خط تلفن نیست، بلکه ابزاری کارآمد و پل ارتباطی مردم با مجموعه مدیریت شهری و ظرفیتی برای دریافت، ثبت، پیگیری و پاسخگویی به مطالبات شهروندان است.
وی افزود: راهاندازی این سامانه با هدف تسهیل ارتباط مردم با مدیریت شهری و کاهش مراجعات حضوری انجام شده و این ظرفیت میتواند زمینهای برای شنیدن مستقیم صدای شهروندان و شناخت دقیقتر مسائل و نیازهای آنان باشد.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد تصریح کرد: سامانه ۱۳۷ یکی از ظرفیتهای مهم در مسیر افزایش شفافیت و پاسخگویی مدیریت شهری است و هرچه فرآیند ثبت، ارجاع، پیگیری و پاسخ به درخواستهای شهروندان با جدیت و سرعت بیشتری انجام شود، رضایتمندی مردم نیز افزایش خواهد یافت.
ایزدی با تأکید بر اهمیت پاسخگویی بههنگام، خاطرنشان کرد: دسترسی مناسب شهروندان به این سامانه و پاسخگویی به درخواستهای آنان باید بهگونهای باشد که مردم بتوانند مسائل و مطالبات خود را بهراحتی مطرح و روند رسیدگی به آن را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: سامانه ۱۳۷ فرصت مناسبی برای ارتقای سطح مطالبهگری شهروندان و افزایش مسئولیتپذیری مجموعه مدیریت شهری است؛ چراکه مردم میتوانند مسائل و درخواستهای خود را مطرح کنند و مدیریت شهری نیز باید با جدیت نسبت به پیگیری و پاسخگویی به این مطالبات اقدام کند.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد همچنین با اشاره به گزارش ارائهشده از عملکرد سامانه ۱۳۷، اظهار کرد: آمار درخواستهای ثبتشده، میزان رسیدگی و عملیاتی شدن مطالبات و روند پاسخگویی به شهروندان، از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد این سامانه است و باید با استمرار این روند، نقاط قوت آن حفظ و زمینه برای پاسخگویی هرچه بهتر به مطالبات مردم فراهم شود.
ایزدی با تأکید بر ضرورت شناخت نقاط قوت و زمینههای قابل بهبود سامانه، گفت: اگر در روند فعالیت سامانه کاستی یا مشکلی وجود دارد، باید با همکاری مجموعه مدیریت شهری و شورای اسلامی برای رفع آن اقدام شود تا این ظرفیت ارتباطی روزبهروز کارآمدتر شود.
وی همچنین بر اهمیت اطلاعرسانی درباره سامانه ۱۳۷ تأکید کرد و افزود: هرچه شهروندان شناخت بیشتری از این سامانه و نحوه ثبت و پیگیری درخواستهای خود داشته باشند، امکان استفاده مؤثرتر از این ظرفیت و انتقال مستقیم مطالبات مردم به مدیریت شهری فراهم خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد در پایان با قدردانی از مسئول و مجموعه دستاندرکار سامانه ۱۳۷، خاطرنشان کرد: جدیت، بههنگام بودن پاسخگویی و پیگیری درخواستهای شهروندان از عوامل مهم موفقیت این سامانه است و شورا نیز در مسیر ارتقای ارتباط میان مردم و مدیریت شهری و پاسخگویی بهتر به مطالبات شهروندان، همراه و حمایتگر خواهد بود.
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