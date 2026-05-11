۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۰

گاز چهارشنبه در برخی مناطق شهر کاشان قطع می‌شود

کاشان - رئیس اداره گاز شهرستان کاشان از قطع گاز در برخی از مناطق شهر کاشان در روز چهارشنبه هفته جاری به دلیل عملیات عمرانی خبر داد.

سیدمهدی خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به ضرورت اجرای عملیات عمرانی توسط شهرداری و نیاز به ایمن‌سازی تأسیسات، جریان گاز در برخی از مناطق کاشان در روز چهارشنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ قطع خواهد شد.

وی ابراز کرد: این مناطق شامل ضلع شرقی خیابان آیت‌الله کاشانی، منطقه ملک‌آباد تا طاهر و منصور و ضلع شرقی خیابان فاضل نراقی از مسجد بابا ولی به طرف گذر حاجی است.

رئیس اداره گاز تصریح کرد: زمان قطع گاز در روز چهارشنبه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح لغایت ۱۶:۰۰ عصر خواهد بود.

وی با بیان اینکه از شهروندان ساکن در این مناطق می خواهیم در طول مدت قطع گاز، از دستکاری تجهیزات و باز نگهداشتن شیرهای وسایل گازسوز خودداری نمایید، گفت: جهت پیشگیری از حوادث احتمالی، شیر اصلی گاز (زیر کنتور) را در حالت بسته نگه دارند.

خاتمی با بیان اینکه بلافاصله پس از اتمام عملیات، مأمورین اداره گاز جهت وصل مجدد اقدام خواهند نمود، افزود: تلفن ۱۹۴ بصورت شبانه روز در خدمت شهروندان عزیز میباشد.

