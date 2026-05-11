۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۱۸

کودک ۳ ساله اصفهانی در سانروف خودرو گرفتار شد

اصفهان- سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از وقوع حادثه‌ای نگران‌کننده برای یک کودک سه‌ساله در اثر گیر افتادن در سانروف خودرو خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر امروز در ساعت ۱۷:۳۰ گزارشی مبنی بر گیر افتادن یک کودک سه‌ساله در سانروف خودرو و بیهوشی وی به مرکز فوریت‌های پزشکی اصفهان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله برای تسریع در امدادرسانی، یک واحد اورژانس موتوری به محل حادثه اعزام شد و در ادامه نیز یکی از واحدهای آمبولانس اورژانس به محل اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: در این حادثه، کودک سه‌ساله که دختر بود، بر اثر بسته شدن سانروف خودرو دچار فشار بر روی قفسه سینه شد که این موضوع منجر به بیهوشی و اختلال در علائم حیاتی وی شده بود.

عابدی گفت: با اقدام سریع افراد حاضر در صحنه، کودک از زیر فشار سانروف خارج شد و پس از رسیدن کارشناسان اورژانس، اقدامات درمانی اولیه برای وی انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تثبیت وضعیت جسمانی، کودک با علائم حیاتی پایدار و هوشیاری کامل توسط تیم اورژانس پیش‌بیمارستانی به بیمارستان آیت‌الله کاشانی اصفهان منتقل شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با هشدار به والدین و سرنشینان خودروها تأکید کرد: سانروف خودرو می‌تواند برای کودکان بسیار خطرناک باشد و لازم است والدین در استفاده از این بخش خودرو، نکات ایمنی را به‌طور جدی رعایت کنند.

