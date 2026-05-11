کودک ۳ ساله اصفهانی در سانروف خودرو گرفتار شد

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر امروز در ساعت ۱۷:۳۰ گزارشی مبنی بر گیر افتادن یک کودک سه‌ساله در سانروف خودرو و بیهوشی وی به مرکز فوریت‌های پزشکی اصفهان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله برای تسریع در امدادرسانی، یک واحد اورژانس موتوری به محل حادثه اعزام شد و در ادامه نیز یکی از واحدهای آمبولانس اورژانس به محل اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: در این حادثه، کودک سه‌ساله که دختر بود، بر اثر بسته شدن سانروف خودرو دچار فشار بر روی قفسه سینه شد که این موضوع منجر به بیهوشی و اختلال در علائم حیاتی وی شده بود.

عابدی گفت: با اقدام سریع افراد حاضر در صحنه، کودک از زیر فشار سانروف خارج شد و پس از رسیدن کارشناسان اورژانس، اقدامات درمانی اولیه برای وی انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تثبیت وضعیت جسمانی، کودک با علائم حیاتی پایدار و هوشیاری کامل توسط تیم اورژانس پیش‌بیمارستانی به بیمارستان آیت‌الله کاشانی اصفهان منتقل شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با هشدار به والدین و سرنشینان خودروها تأکید کرد: سانروف خودرو می‌تواند برای کودکان بسیار خطرناک باشد و لازم است والدین در استفاده از این بخش خودرو، نکات ایمنی را به‌طور جدی رعایت کنند.