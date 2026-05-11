برگزاری مرحله استانی جشنواره ملی موسیقی و سرود «آفرینش» در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان، مرحله استانی سومین جشنواره ملی موسیقی و سرود «آفرینش» را به صورت مجازی برگزار میکند.
این جشنواره به صورت مجازی برگزار میشود و گروههای موسیقی و سرود در دو بخش گروههای کانون (تحت پوشش کانون پرورش فکری) و گروههای آزاد در آن شرکت خواهند داشت.
مرحله استانی سومین جشنواره ملی موسیقی و سرود «آفرینش» روز ۲۳ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه رسمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان مراجعه کنند.
مرحله استانی سومین جشنواره ملی موسیقی و سرود «آفرینش» توسط اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، گامی در جهت شناسایی و حمایت از استعدادهای جوان در عرصه موسیقی و سرود است.
این جشنواره فرصتی ارزشمند برای گروههای موسیقی و سرود استان فراهم میکند تا توانمندیهای خود را به نمایش بگذارند.
