  1. استانها
  2. لرستان
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۰۸

برگزاری مرحله استانی جشنواره ملی موسیقی و سرود «آفرینش» در لرستان

برگزاری مرحله استانی جشنواره ملی موسیقی و سرود «آفرینش» در لرستان

خرم‌آباد- اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان، مرحله استانی سومین جشنواره ملی موسیقی و سرود «آفرینش» را به صورت مجازی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان، مرحله استانی سومین جشنواره ملی موسیقی و سرود «آفرینش» را به صورت مجازی برگزار می‌کند.

این جشنواره به صورت مجازی برگزار می‌شود و گروه‌های موسیقی و سرود در دو بخش گروه‌های کانون (تحت پوشش کانون پرورش فکری) و گروه‌های آزاد در آن شرکت خواهند داشت.

مرحله استانی سومین جشنواره ملی موسیقی و سرود «آفرینش» روز ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه رسمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان مراجعه کنند.

مرحله استانی سومین جشنواره ملی موسیقی و سرود «آفرینش» توسط اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، گامی در جهت شناسایی و حمایت از استعدادهای جوان در عرصه موسیقی و سرود است.

این جشنواره فرصتی ارزشمند برای گروه‌های موسیقی و سرود استان فراهم می‌کند تا توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند.

کد مطلب 6827124

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها