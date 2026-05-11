به گزارش خبرگزاری مهر، کراویک، معاون وزیر امور خارجه نروژ که به تهران سفر کرده است، امروز دوشنبه با کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

در این ملاقات، غریب آبادی ضمن تشریح مواضع ایران درخصوص تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اشغالگر علیه ایران، جنایات آنها و اقدامات قاطعانه کشورمان در پاسخ به این تجاوز، همچنین توضیحاتی را درخصوص اقدامات پاکستان در راستای میانجی‌گری و اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز ارائه کرد.

در گفتگوی تلفنی غریب آبادی با رئیس بانک توسعه نوین بریکس نیز موضوع عضویت کشورمان در این بانک و گام های پیش رو مورد بررسی قرار گرفت.

در ملاقات سفیر فرانسه با غریب آبادی نیز وضعیت منطقه، تجاوز نظامی علیه ایران و وضعیت تنگه هرمز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. معاون وزیر امور خارجه کشورمان بر پرهیز از هرگونه اقدامی که وضعیت منطقه را پیچیده تر کند، تاکید کرد.