۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۲۹

سفیر ایران در ترکمنستان: وقت بازاندیشی در معماری امنیتی منطقه است

سفیر ایران در ترکمنستان با اشاره به شکست پروژه های امنیتی آمریکا در خلیج فارس گفت وقت بازاندیشی در معماری امنیتی منطقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، علی مجتبی روزبهانی، سفیر ایران در ترکمنستان گفت: مناقشه خاورمیانه مدل‌های سنتی امنیتی در خلیج فارس را زیر سؤال برده و فرصتی برای بازاندیشی در معماری امنیتی منطقه با نقش مؤثرتر ایران فراهم کرده است.

وی تأکید کرد که رویدادهای خاورمیانه باید در چارچوب نظم جهانی در حال تحول بررسی شود.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، پوشالی بودن قدرت آمریکا و غیرقابل نفوذ بودن تسلیحات گران قیمت این کشور را ثابت کرد.

کشورهای منطقه که به این قدرت های پوشالی تکیه کرده بودند اکنون به خوبی فهمیده اند که اتکا به واشنگتن نه تنها ضامن امنیت آنها نیست بلکه می تواند برای آنها یک چالش امنیتی محسوب شود.

