سهراب اصالت‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های بنیاد مسکن برای ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری، اظهار کرد: احیای بافت‌های فرسوده در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت در دستور کار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دارد.

وی افزود: در این راستا شهرهایی از جمله سوق، لنده، لیکک، دیشموک، قلعه‌رئیسی و چرام به عنوان بافت‌های ناکارآمد شهری شناسایی شده‌اند و برای اجرای طرح بازآفرینی شهری با شهرداری‌ها صورت‌جلسه شده است.

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این طرح‌ها باید در جلسه بازآفرینی شهری استان تصویب و سپس برای ثبت در سامانه و ادامه مراحل اجرایی به تهران ارسال شود.

وی بیان کرد: واحدهایی که در محدوده‌های مشخص‌شده قرار دارند می‌توانند از تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض برای نوسازی استفاده کنند تا این بافت‌ها از حالت فرسوده و غیر بهداشتی خارج و به بافتی نوساز با معابر و خیابان‌های طراحی‌شده تبدیل شوند.

اصالت زاده ادامه داد: برای هر واحد مسکونی در این طرح حدود ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده که ۱۵۰ میلیون تومان آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه در این شهرها حدود دو هزار واحد مسکونی نیازمند بازسازی است، گفت: جمعیت همه این شهرها زیر ۲۵ هزار نفر است و اجرای طرح پس از طی مراحل قانونی آغاز می شود.

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همچنین درباره تسهیلات مسکن روستایی عنوان کرد: سال گذشته چهار هزار سهمیه تسهیلات مسکن روستایی با سقف ۴۰۰ میلیون تومان، سود پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله برای استان در نظر گرفته شد.

وی افزود: این تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شد و تاکنون بیش از سه هزار و ۳۰۰ واحد موفق به دریافت وام شده‌اند و میانگین پیشرفت فیزیکی این واحدها حدود ۵۰ درصد است.

اصالت زاده با اشاره به طرح هادی روستایی نیز گفت: در استان دو هزار و ۱۹۸ روستای دارای سکنه وجود دارد که از این تعداد ۷۲۱ روستا بالای ۲۰ خانوار هستند و برای ۵۲۳ روستا طرح هادی اجرا شده است.

وی ادامه داد: در سایر روستاهای زیر ۲۰ خانوار نیز تعیین محدوده برای جلوگیری از ساخت‌وساز خارج از محدوده در حال انجام است.

معاون بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن روستایی باید پیش از این از تسهیلات یارانه‌ای دولتی استفاده نکرده باشند و با دریافت مجوز ساخت و تشکیل پرونده در بنیاد مسکن شهرستان می‌توانند برای دریافت وام به بانک‌های عامل معرفی شوند.