یک حلقه چاه پرفشار میدان نفتی اهواز به چرخه تولید بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، یک حلقه چاه پرفشار در میدان نفتی اهواز بدون نیاز به دکل حفاری تعمیر و با هم‌افزایی کارشناسان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون و مدیریت فنی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب احیا شد و به چرخه تولید بازگشت.

این عملیات در پی بروز نقص فنی در تجهیزات درون‌چاهی و سرچاهی انجام شد.

در حالی که تعمیر و رفع چنین مشکلاتی به‌طور معمول نیازمند استقرار دکل حفاری و صرف هزینه‌های گزاف است، تیم‌های کارشناسی پس از بررسی‌های دقیق میدانی و با رعایت کامل الزامات ایمنی و دستورالعمل‌های کنترل فوران، «روش تعمیر بدون دکل» را برگزیدند.

در این عملیات تخصصی، متخصصان موفق شدند با مهار کامل فشار چاه و نصب مجرابندهای ایمنی، قطعات معیوب تاج‌چاه را تعویض کرده و در نهایت با استفاده از دستگاه لوله مغزی سیار، چاه را مجددا زنده‌سازی و عملیاتی کنند.

اجرای موفق این ماموریت خطیر، علاوه بر صرفه‌جویی قابل توجه ارزی و ریالی، تداوم تولید صیانتی و پایداری توان اقتصادی کشور در شرایط کنونی را به نمایش گذاشت.

شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون از شرکت‌های تابعه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب محسوب می‌شود. شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با پنج شرکت بهره‌برداری نفت و گاز تابعه، بیش از ۷۰ درصد نفت خام ایران را تولید می‌کند.