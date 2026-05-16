بازگشت دکل تعمیراتی ۱۰۷ به مدار عملیات با اتکا به توان داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، رامین حاتمی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در بازدید از کارگاههای تخصصی مدیریت ترابری، ضمن بررسی تازهترین مراحل بازسازی دکل تعمیراتی ۱۰۷ بیان کرد: بکارگیری دوباره این دکل در ناوگان شرکت، نتیجه ابتکار و عزم کارکنانی است که تهدیدهای موجود را به فرصتی برای خودکفایی تبدیل کردهاند. این اقدام ارزشمند، نقشی کلیدی در تسریع عملیات تعمیر و تکمیل چاهها و تحقق برنامههای تولید ایفا میکند.
وی با ابراز خرسندی از کیفیت بازسازیهای انجام شده، این حرکت را گامی مؤثر در مسیر صیانت از سرمایههای ملی و ارتقای توانمندیهای فنی درونسازمانی برشمرد.
سعید فتحشهنی مدیر عملیات ترابری و پشتیبانی تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب هم با بیان اینکه نگاه ما از رویکرد تعمیراتی به سمت «مهندسی بازسازی و نوسازی» تغییر کرده است، گفت: ضرورتی که در شرایط کنونی، ضامن پایداری تولید و کاهش هزینههای عملیاتی است.
وی در تشریح جزئیات این دستاورد فنی افزود: دکل تعمیراتی ۱۰۷ که در نواحی حساسِ شاسی و محور دوم دچار آسیب جدی شده بود، با همت متخصصان ترابری و انجام اصلاحات ساختاری، اکنون با استانداردهای لازم آماده است تا در کنار مدیریت تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاهها، در صف اول پشتیبانی از تولید پایدار قرار گیرد.
