انتقال پایدار نفت در شرکت نفت و گاز کارون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، گروه‌های عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون در اقدامی ضربتی، تجهیزات شیرگاه ویس را در مسیر راهبردی انتقال نفت از مسجدسلیمان به بوستر اهواز بازسازی و اختلال موجود را برطرف کردند.

بر اساس این گزارش، در پی بروز نقص فنی در تجهیزات شیرگاه ویس که منجر به توقف موقت جریان انتقال نفت در این مسیر شده بود، نیروهای متخصص شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون بلافاصله به محل اعزام و عملیات بازسازی تجهیزات را آغاز کردند.

این عملیات در شرایط سخت اقلیمی و دمای بالای ۵۰ درجه سانتی‌گراد، با رعایت کامل الزام‌های ایمنی و تلاش شبانه‌روزی کارکنان عملیاتی و تعمیراتی با موفقیت به پایان رسید و پس از انجام تست‌های فنی، جریان انتقال نفت در این خط لوله برقرار و پایداری شبکه تثبیت شد.

شایان ذکر است این اقدام، جلوه‌ای از آمادگی، تخصص و تعهد کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون در صیانت از استمرار تولید و حفظ پایداری انتقال نفت کشور است.