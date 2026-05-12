به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از آغاز پرداخت ودیعه اسکان به شهروندانی خبر داد که منازل آن‌ها در پی جنگ رمضان دچار آسیب شده و امکان سکونت در آن‌ها وجود ندارد.

وی با اشاره به آغاز اجرای این طرح از روز گذشته -دوشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵- اظهار کرد: پرداخت ودیعه اسکان به مالکان واحدهای آسیب‌دیده از طریق مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران انجام خواهد شد و شهروندان می‌توانند با مراجعه به مناطق مربوطه، پرونده‌های خود را پیگیری و نسبت به دریافت ودیعه اقدام کنند.

آبادیان با درخواست از شهروندان برای همکاری در روند رسیدگی افزود: افرادی که املاک آن‌ها دچار خسارت شده است، با مراجعه به مناطق شهرداری، مراحل دریافت ودیعه و تعیین تکلیف اسکان موقت خود را دنبال کنند تا امکان اسکان در محل‌های مورد نظر برای آن‌ها فراهم شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین با تشریح روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده پایتخت گفت: ساختمان‌های آسیب‌دیده در چهار سطح «آسیب جزئی»، «متوسط»، «کلی» و «بحرانی» دسته‌بندی شده‌اند.

وی ادامه داد: در بخش آسیب‌های جزئی، مشکلات حدود ۳۹ هزار پلاک برطرف شده و ساکنان این واحدها به منازل خود بازگشته‌اند.

آبادیان خاطرنشان کرد: در سطح آسیب متوسط نیز عملیات تعمیرات با همکاری پیمانکاران شهرداری و یا مالکان در حال انجام است و تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای هر واحد پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود روند تعمیرات واحدهای دارای آسیب متوسط تا پایان خردادماه به طور کامل به اتمام برسد.