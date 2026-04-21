به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخ الصنایع شهردار منطقه ۱۰ تهران ، با بیان اینکه مجموعه مدیریت شهری با رویکرد جهادی و مردم محور، روند بازسازی واحدهای آسیب دیده در جنگ را با جدیت دنبال می‌کند، اظهار کرد: منطقه ۱۰ در جریان حملات تجاوزگرانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم، شاهد اصابت ۵ نقطه درسطح منطقه بوده که متأسفانه به شهادت ۱۲ شهروند و جانباز شدن ۲۷ نفر منجر شد.

وی با اشاره به مدیریت هوشمندانه نیروی انسانی در آن دوران، افزود: در ایام جنگ، قریب به نیمی از پرسنل شهرداری به صورت شبانه‌روزی فعالیت داشتند و الباقی به‌صورت شیفتی ارائه خدمات مستمربه شهروندان ارائه کردند. این برنامه‌ریزی دقیق موجب شد تا خدمت در شهر بدون وقفه ادامه یابد.

شهردار منطقه ۱۰ در خصوص وضعیت بازسازی واحدهای آسیب‌دیده گفت: از مجموع اماکن آسیب‌دیده، ۹۰ درصد آسیب جزئی دیده اند، ۶ درصد نیازمند بازسازی و ۳ درصد واحدها نیازمند تخریب و بازسازی هستند. خوشبختانه تعمیرات جزئی بیش از ۸۵ درصد این واحدها تقریباً به پایان رسیده و پیش‌بینی می‌کنیم تعمیرات ۱۵ درصد باقی‌مانده واحدهایی که نیازمند نوسازی و یا دارای آسیب جزئی هستند طی دو روز آینده تکمیل شود.

وی افزود: در پی جبران خسارات و بازسازی واحدهای آسیب دیده، تاکنون بیش از نیمی از خانوارهایی که در هتل اسکان یافته بودند، به خانه‌های خود بازگشتند والباقی طی روزهای آینده می توانند به خانه های خود بازگردند.

اخ الصنایع درباره روند بازسازی کامل واحدها تصریح کرد: عملیات بازسازی واحده هایی که نیازمند بازسازی کامل هستند به صورت تجمیعی خواهد بود و ۱۰۰ درصد مالکان موافق ساخت تجمیعی املاک هستند و در این مسیر هم ۳۰ درصد پروانه های ساخت صادر شده و ۷۰ درصد دیگر در مسیر صدور پروانه ساخت است.

وی در ادامه از ارائه بسته‌های حمایتی شهرداری به آسیب‌دیدگان جنگ رمضان خبر داد و گفت: تمامی خانوارهایی که آسیب جدی دیده‌اند علاوه بر حمایت‌های بازسازی، ۴۰۰ میلیون تومان بن کارت وسایل مسکونی دریافت کرده‌اند و خانواده‌هایی نیازمند بازسازی منازل نیز از ۱۰۰ میلیون تومان بن کارت خرید بهره‌مند شده‌اند.

شهردار منطقه ۱۰ تاکید کرد: تمرکز اصلی شهرداری بر تکمیل فرایند بازسازی، صدور پروانه‌ها،فازهای تخریب و بازگشت سریع خانوارها به خانه‌هایشان است. در کنار این اقدامات،بزرگداشت یاد و خاطره دوران دفاع مقدس و شهدای منطقه همواره در اولویت کاری و فرهنگی ما باقی خواهد ماند.