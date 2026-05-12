به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شادی با اشاره به دیدار اخیر خود با دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، اظهار داشت که در این نشست گزارشی جامع از وضعیت حاضر رشته روئینگ و برنامه‌های آتی فدراسیون ارائه شد.

شادی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش، به لزوم حفظ آمادگی ورزشکاران در مدت باقی‌مانده تا بازی‌های آسیایی ناگویا اشاره کرد و گفت: «در دیدار با وزیر ورزش، توضیحاتی درخصوص حفظ آمادگی جسمانی ملی‌پوشان در دوران جنگ تحمیلی ارائه دادیم. لازم به ذکر است که در آن دوران دشوار، ملی‌پوشان تحت نظارت دقیق کادر فنی، با تمرینات مداوم و استفاده از دستگاه ارگومتر، آمادگی خود را حفظ کردند تا از افت سطح کیفی جلوگیری شود.»

وی با اشاره به برنامه‌های تمرینی جاری، از برگزاری شانزدهمین اردوی بانوان و آقایان در استان آذربایجان غربی خبر داد و افزود: «این اردو با کیفیت بسیار بالا و به شکلی مطلوب در حال برگزاری است. همچنین اردوهای تخصصی تیم‌های ملی آقایان و بانوان در سد مهاباد و سد شهرچای با دقت دنبال می‌شود تا بتوانیم بهترین نتیجه را در ناگویا کسب کنیم.»

رئیس فدراسیون روئینگ با اشاره به دیدگاه‌های وزیر ورزش اظهار داشت: «دکتر دنیامالی در این دیدار بر ضرورت جدی استعدادیابی در سطح استان‌ها تأکید کردند و خواستار آن شدند که فدراسیون این موضوع را به صورت نظام‌مند و جدی دنبال کند. ایشان همچنین ابراز امیدواری کردند که روئینگ ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا نتایج درخشانی کسب کند و با اعلام حمایت‌های لازم، برای تمامی ملی‌پوشان آرزوی موفقیت کردند.»

محسن شادی در ادامه با تبیین اهداف بلندمدت فدراسیون، گفت: «تمام تلاش ما در فدراسیون این است که ملی‌پوشان روئینگ در بازی‌های آسیایی ناگویا بهترین عملکرد را داشته باشند و هدف نهایی ما رسیدن به مدال طلا است. برای تحقق این امر، برنامه‌ریزی برای برگزاری اردوهای خارجی جهت تقویت سطح کیفی تیم ملی در دستور کار قرار دارد.»

وی در پایان با اشاره به چشم‌انداز آینده این رشته افزود: «علاوه بر موفقیت در عرصه‌های قاره‌ای، کسب سهمیه المپیک لس‌آنجلس یکی از اولویت‌های اصلی ماست. همچنین تلاش می‌کنیم تا با ایجاد زیرساخت‌های مناسب در سطح کشور، امکان رشد و توسعه این رشته را برای تمامی هیئت‌های استانی فراهم آوریم.»